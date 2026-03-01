Universidad de Chile se quedó con el Superclásico ante Colo Colo. Además de la importancia que tiene ganar un duelo así, significó el primer triunfo de Francisco Meneghini en los Azules.

Paqui venía en la cuerda floja. 3 puntos de 12 posibles era una cosecha demasiado baja para un club de esta envergadura. Si caía en Macul, podía comenzar a sellar su salida desde el CDA. Sin embargo, ahora ganó mucho oxígeno.

La alegría de Meneghini

El solitario gol de Matías Zaldivia bastó para que Universidad de Chile ganara por 1-0 ante Colo Colo en el Estadio Monumental. Como si la felicidad de quedarse con un Superclásico no fuera suficiente, marcó un verdadero desahogo para Francisco Meneghini.

“Pienso en el equipo y me pone contento, soy el DT y vivo de los resultados, pero el equipo lo merecía, lo merecíamos. El grupo se merecía un partido así, ganar bien, ganamos con mucha personalidad entregando todo y más“, indicó Meneghini a TNT Sports.

Respecto a la clave que para que Universidad de Chile se quedara con la victoria, Paqui fue muy claro. “Creo que pasa porque apretamos bien a los centrales, a (Arturo) Vidal,si les dejábamos iniciar el juego estábamos mal. Estuvimos todos bien en líneas generales”, detalló el técnico azul.

Ahora Universidad de Chile debe concentrarse en el duelo con Palestino. El próximo miércoles 4 de marzo se medirá ante el Tino-Tino por la primera fase de la Copa Sudamericana, a duelo único en el Estadio Nacional. Paqui Meneghini sabe que la victoria ante Colo Colo puede ser el empujón que necesita el equipo azul.

Meneghini festejó en el Monumental. Imagen: Photosport

“Es un envión anímico en el cómo ganamos, el rival no tuvo muchas ocasiones y nosotros ganamos con una aislada. Nunca nos echamos para atrás, pero fue porque nos empujaron. Es un envión anímico que refuerza todo lo que estamos trabajando“, cerró el entrenador del Romántico Viajero.

