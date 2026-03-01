Colo Colo vivió la más amargas de las jornadas en este Superclásico 199 del fútbol chileno. Los albos cayeron por 1-0 ante la U en el Estadio Monumental y cortaron de la peor manera posible la buena racha de triunfos que venían arrastrando.

Pese a la dura caída uno que salió a dar la cara en el Cacique fue Arturo Vidal, quien tras el compromiso reveló que jugó con una molestia que venía arrastrando desde hace varios días.

Además el King dejó en claro que más allá de lo dura que es esta derrota, lo que realmente importa es lograr el título al término de este año.

Vidal revela que jugó lesionado este Colo Colo vs U de Chile

El bicampeón de América aseguró luego de la caída que “tengo una molestia. Pero no sé cómo se dice así, no sé cuál es la lesión. Es en la zona del pecho. Hace cuatro o cinco días que vengo con lo mismo. Traté de hacerlo lo más que pude nomás. Y triste también por perder así con el público, pero bueno, estamos empezando. Esto lo sacaremos adelante seguramente”.

Arturo Vidal jugó con Colo Colo con una amarilla casi desde el inicio en este Superclásico 199. | Foto: Photosport.

“Prefiero no hablar del arbitraje eso, ya perdimos. Molesta que te amonesten comenzando un clásico, pero no quiero hablar porque no quiero irme más allá de eso. A sacar fuerzas, queda mucho todavía”, agregó.

En ese sentido, el King fue claro en decir que “está empezando el campeonato, seguiremos luchando. El objetivo no es solo un partido, sino los títulos. Seguiremos trabajando, cada día más fuerte”.

“Pensé que haríamos el gol, siempre intentamos jugar. Es difícil analizar un partido así, el tiempo que se pierde, cortan las jugadas a cada rato. Nunca tuvieron espacio para atacar. El gol viene de una falta que solo acá se cobran, pero ya perdimos, nada más que hacer”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de Los albos será ante Audax Italiano el sábado 7 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Este compromiso será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.

