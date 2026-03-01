Pese a llegar con un favoritismo importante, Colo Colo fue incapaz de imponer sus términos en el Estadio Monumental y terminó cayendo por 1-0 en el Superclásico 199 ante Universidad de Chile.

Fernando de Paul (5): En un primer tiempo donde no fue muy solicitado casi regala un gol en una salida donde se enredó solo. Por suerte se enmendó achicando de la mejor manera ante Juan Martín Lucero en la única clara que tuvo la U en la primera mitad. En la segunda mitad tuvo poco que hacer ante el remate a quemarropa de Zaldivia que terminó en gol.

Jeyson Rojas (4): A nivel defensivo se mostró seguro, incluso cortando un pase dentro del área que bien pudo terminar en un gol en contra. Lamentablemente todo lo bueno que hizo en la retaguardia no lo pudo demostrar en ataque, donde no pudo ser un agente de peligro.

Jonathan Villagra (4): De los puntos altos en el Cacique. Seguro en los duelos uno a uno y hasta animándose con romper líneas en un par de ataques albos. Lamentablemente en el tanto azul fue uno más de los que fue incapaz de sacar la pelota tras el cabezazo de Lucero.

Joaquín Sosa (4): Otro punto alto en la defensa, con cruces importantes y manteniendo a raya los intentos azules en la primera mitad. Al igual que el resto de sus compañeros, se quedó dormido en el cabezazo de Lucero que terminó en el gol azul.

Diego Ulloa (4): Por las bandas el que más buscó en defensa, con un par de subidas que pudieron terminar de mejor manera si afinaba un poco más el último pase. En el gol de la U estuvo débil al momento de pelarle el cabezazo a Juan Martín Lucero, quien le ganó con mucha facilidad.

Colo Colo fue incapaz de hacer figura a Gabriel Castellón en el arco de la U. | Foto: Photosport.

Arturo Vidal (3,5): Se ganó tempranamente una amarilla que lo condicionó para todo el partido. Pese a esto, no aflojó a la hora de entrarle a los rivales y buscar con fuerza la pelota en acciones divididas. En el segundo tiempo caminó por la cornisa y pudo ser expulsado, pero fue sustituido a tiempo por Ortiz.

Tomás Alarcón (3): Seguro en los duelos y a la hora de entregar la pelota. Con Vidal amonestado desde muy temprano tuvo que poner pierna fuerte en el mediocampo, donde tampoco desentonó. Lamentablemente su aporte se fue diluyendo con el correr de los minutos.

Víctor Felipe Méndez (3,5): Trató de ofrecerse siempre como opción de pase en la salida alba. Lamentablemente no pudo ser ese agente de peligro que necesitaba el equipo, diluyéndose en los metros finales.

Claudio Aquino (3,5): Quiso poner la cuota de talento en un momento en que el juego dividido reinaba en el Monumental, sobre todo en el primer tiempo. Aportó un par de pases claves que pudieron terminar en opciones de peligro, pero se fue apagando con el correr de los minutos. Una lesión apuró su cambio en el segundo tiempo.

Colo Colo dejó pasar una buena opción de ser líder en esta Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

Maximiliano Romero (3): Algo perdido e inconexo con Correa, siendo incapaz de generar una conexión interesante en delantero. Tuvo la más clara del primer tiempo con un remate que exigió bastante a Gabriel Castellón. En el segundo tiempo fue sustituido tras varios minutos de intrascendencia.

Javier Correa (3): Tuvo un duelo aparte con Matías Zaldivia donde alternó buenas y malas. La más clara que tuvo la definió de mala manera tras un buen pase de Aquino y en el segundo tiempo no aportó en nada en un equipo que se quedó sin ideas.

Álvaro Madrid (3,5): No logró repetir sus ingresos de partidos anteriores, donde aportó claridad y buen fútbol en el mediocampo. Con el 1-0 en contra se contagió del nerviosísimo sin poder generar nada en la mitad de cancha.

Lautaro Pastrán (3): Como opción de generar peligro quedó al debe, con varias duelos uno a uno que terminaron en nada. Tuvo la última del partido, con un remate que exigió a Castellón.

Leandro Hernández (3): Con el 1-0 en contra y con el rival arropado no pudo generar ninguna opción de peligro por las bandas.

Yastin Cuevas (Sin nota): Ingresó sobre el final para ser una referencia de área, pero la U ya había armado un murallón que nunca terminó romperse.

Francisco Marchant (Sin nota): Más allá de algún centro, fue poco y nada lo que pudo aportar en delantera.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Audax Italiano el sábado 7 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida. Este duelo será válido por la fecha 6 de la Liga de Primera 2026.