En la antesala de una nueva edición del clásico mayor del fútbol chileno, Jaime Valdés encendió las redes sociales con una imagen que no pasó desapercibida. El ex volante publicó una foto vistiendo la camiseta de Colo Colo acompañada de un breve pero alentador mensaje: “Comoperro”.

La publicación rápidamente fue interpretada como un guiño en clave Superclásico, justo cuando el ambiente comienza a cargarse de cara al nuevo choque ante Universidad de Chile. Fiel a su estilo, “Pajarito” no necesitó más palabras para agitar la previa.

Y es que Valdés tiene historia en este tipo de partidos. Durante su etapa en el Cacique (2014-2019) disputó 11 Superclásicos oficiales ante la U, manteniendo un registro que aún saca pecho en Macul.

Jaime Valdés ha empatado dos de los 11 Superclásicos que ha jugado ante la U. Aunque uno de esos partidos tiene un recuerdo no muy agradable, ya que perdió por penales la final de Copa Chile 2015, tras un 1-1 en La Serena.

Un invicto que respalda el mensaje de Jaime Valdés a Colo Colo

Además de su registro invicto, Jaime Valdés también dejó huella en el marcador. Anotó en el recordado 4-1 de 2017 en el Estadio Monumental y fue protagonista en varias jornadas donde Colo Colo estiró su dominio ante los azules.

Ese antecedente convierte su publicación en algo más que una simple foto nostálgica. Para muchos hinchas albos, el “Comoperro” revive años donde el mediocampo blanco imponía condiciones sin discusión.

Mientras el plantel actual se prepara para un nuevo capítulo del clásico, la aparición digital de Jaime Valdés suma un ingrediente extra a la previa. Porque cuando habla alguien que nunca perdió ante la U en cancha, el mensaje siempre tiene peso propio.