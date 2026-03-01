El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile no solo significa gran rivalidad deportiva, sino que también el reencuentro de grandes jugadores. Así lo demostraron Arturo Vidal y Charles Aránguiz.

Los Albos y el Romántico Viajero se enfrentan en el Estadio Monumental, donde ambos equipos buscan quedarse con la victoria. En un primer tiempo de trámite parejo, con ocasiones claras para ambos, hubo una imagen que conquistó a los seguidores de ambos equipos.

El reencuentro de Vidal y Aránguiz

Sin dudas que dos de los jugadores más importantes del encuentro entre Colo Colo y Universidad de Chile, son Arturo Vidal y Charles Aránguiz. Ambos futbolistas han marcado historia no solo en los Albos y Azules, respectivamente, sino que también en el extranjero.

Mientras Vidal se cansó de dar vueltas olímpicas en Juventus, Bayern Múnich y Barcelona, entre otros, Aránguiz se consagró como ídolo en Bayer Leverkusen e Inter de Porto Alegre. Hoy, los dos en la etapa final de sus carreras, se volvieron a encontrar en el Estadio Monumental.

Cuando se formaron Colo Colo y Universidad de Chile para darse el saludo inicial, el momento más esperado era cuando Arturo Vidal y Charles Aránguiz cruzaron sus miradas. Lejos de dejarse llevar por el ambiente de Superclásico, ambos se fundieron en un emotivo abrazo.

Claro, más allá de que en la actualidad defiendan a los clubes más importantes del país, tienen una linda historia juntos. Vidal y Aránguiz fueron los motores de la selección chilena que ganó la Copa América en 2015 y 2016. Esos bonitos recuerdos no se borran.

Por unos segundos, dos de los mayores referentes de Colo Colo y Universidad de Chile dejaron de lado la rivalidad que hoy los separa. Un lindo ejemplo de que la enemistad no debe pasar más allá de la cancha de fútbol.