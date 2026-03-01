Colo Colo y Universidad de Chile protagonizan un nuevo Superclásico. El duelo más esperado del fútbol chileno otra vez se ve manchado por una delicada situación fuera del terreno de juego.

Los Albos son favoritos para el encuentro que se disputará en el Estadio Monumental. Con tres triunfos consecutivos, la confianza está por las nubes. El Bulla vive la otra cara de la moneda, donde todavía no saben lo que es ganar en esta temporada.

Problemas en el camino para U. de Chile

Las visitas de Universidad de Chile al Estadio Monumental nunca están exentas de problemas. Los hinchas de Colo Colo se toman muy en serio el partido más importante del fútbol chileno. Sin embargo, no faltan los que se pasan de la raya y van más allá de lo deportivo.

El Romántico Viajero emprendió rumbo al recinto de Macul escoltado por Carabineros. Pese a esto, igual ocurrió un lamentable hecho en la previa al Superclásico que se disputará a las 18:00 con hinchas del club local.

ver también Experto deja en claro su favorito para el Superclásico 199 entre Colo Colo y U de Chile: “De jugar a jugar…”

Cuando el bus de Universidad de Chile viajaba rumbo al Monumental por la Autopista Vespucio Sur, una micro con hinchas de Colo Colo se instaló delante y bloqueó la carretera. Tras ello, comenzaron a lanzar fuegos artificiales.

Esta incómoda situación duró cerca de 10 minutos, hasta que Carabineros logró intervenir y disuadir la “encerrona” al plantel del Bulla. De esta manera, el bus pudo continuar su camino hacia Macul, llegando finalmente al estadio de Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

El bus de Universidad de Chile no sufrió daños materiales ni tampoco los jugadores, por lo que lograron llegar en buenas condiciones al Monumental. Un lamentable incidente fuera de la cancha que deja el Superclásico en su edición 199.

En resumen: