Universidad de Chile llega a este Superclásico 199 ante Colo Colo con una importante presión encima. Los azules de la mano de Francisco Meneghini no han podido despegar y ante los albos buscarán recién su primer victoria del año.

Para más remate la posición en la tabla del Romántico Viajero es a lo menos preocupante. Suma las mismas tres unidades que Everton, pero solo la diferencia de gol salva a la U de ocupar el último lugar en la tabla de posiciones.

Por lo mismo el lograr un triunfo esta tarde se hace casi vital para los universitarios, quienes con una oncena ya oficializada saldrán a por esa primera alegra en esta temporada.

La formación de la U para visitar a Colo Colo

Tras varios trascendidos, finalmente la oncena de la U para esta tarde será con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Marcelo Morales y Javier Altamirano en el mediocampo; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas en delantera.

La formación de Universidad de Chile para este Superclásico 199 ante Colo Colo.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile?

Albos y azules se darán cita esta tarde a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026 y será arbitrado por Cristián Garay.

¿Dónde ver EN VIVO el Colo Colo vs Universidad de Chile?

Este compromiso será transmitido por televisión en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium