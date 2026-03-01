Apenas horas nos separan para que Colo Colo y Universidad de Chile se vean las caras por el Superclásico 199. Albos y azules se darán cita en el Estadio Monumental, donde el equipo de Francisco Meneghini llega atravesando un delicado momento deportivo.

Esto lo decimos porque el bulla es uno de los colistas en el torneo con apenas tres puntos. Suman las mismas unidades que Everton, pero solo la diferencia de gol salva al romántico viajero de ocupar el último lugar en la tabla de posiciones.

Para más remate el cuadro de Paqui llega con delicadas bajas para afrontar este partido. Una de ellas es la de Octavio Rivero, quien a pesar de ser una de las grandes contrataciones para este 2026, no estará a disposición para esta visita a Pedrero.

La razón por la que no juega Rivero en Universidad de Chile

El motivo para entender la ausencia del delantero uruguayo tiene que ver con una rebelde lesión. Lamentablemente el ex Barcelona de Guayaquil arrastra una sinovitis en su rodilla izquierda, razón por la cual en el cuerpo técnico de Meneghini optaron por no arriesgarlo.

Octavio Rivero es baja por lesión en este Superclásico 199 ante Colo Colo. | Foto: Universidad de Chile.

Así las cosas, en la U decidieron guardar al atacante para el partido de mitad de semana ante Palestino por la Copa Sudamericana, dejando para esta tarde a Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas como cartas en delantera para visitar al Cacique.

Cabe destacar que la más probable oncena de la U para esta tarde será con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Marcelo Morales y Javier Altamirano en el mediocampo; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas en delantera.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile?

Albos y azules se enfrentarán esta tarde a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026 y será arbitrado por Cristián Garay.

En síntesis