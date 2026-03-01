El reloj avanza lentamente para los fanáticos albos y azules. Pocas horas nos separan del inicio de un nuevo Superclásico del fútbol chileno, entre Colo Colo y la Universidad de Chile.

Sin dudas, Colo Colo es favorito por dos principales razones. La primera es la coyuntura: la Universidad de Chile en declive; el Cacique en alza. La segunda, más constante a lo largo del tiempo, la localía ejercida en el Monumental.

Pero, la U quiere romper con esos patrones. Es por ello que Paqui Meneghini intentará sorprender en la Ruca. Precisamente, una de las novedades es la inclusión de Marcelo Morales.

Entra a la titularidad

Se supone que será titular. En la previa del Superclásico, Marcelo Morales asoma como el elegido por Paqui Meneghini para ocupar la banda izquierda. Algunos, como el ex crack de la Universidad de Chile, Rodrigo Goldberg, tiene sus reparos.

“Un jugador que, con 22 años, tiene problemas de peso es porque tiene un tema. Los jugadores de esa edad deberían ser todos de una disciplina alimentaria estricta. Que tenga esos problemas te deja ver otras cosas y es algo que se ha visto largamente en el fútbol chileno“, expresó el Polaco, quien de todas formas destacó el juego de Marcelo Morales.

“Es de un juego dinámico, le gusta anticipar. Pero los entrenadores le decían ‘tienes que elegir el momento’ porque quería ir a todas. Es un jugador que bien encausado te puede dar mucho. Pero la pregunta es: ¿cómo lo veremos el fin de semana?”, cerró el ex jugador azul.

Marcelo Morales jugaría ante Colo Colo | Photosport

