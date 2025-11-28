Tras polémica en el Nacional: Histórico de la U explica fórmula para tener estadio propio

Una nueva polémica sorprendió a los hinchas de Universidad de Chile. Es que todo indicaba que el duelo ante Coquimbo Unido sería en el Estadio Nacional y con aforo completo.

El Romántico Viajero hizo todas las gestiones posibles para tener en optimas condiciones el Estadio Nacional. Pese a la seguidilla de conciertos y la ceremonia de cierre de la Teletón, todavía existía esperanza en recuperar la cancha para el duelo ante los piratas.

Primero se indicó que sería lunes 1 de diciembre. Luego el martes al día siguiente. Pero finalmente se desistió de dicha opción y ahora la U debe llevar su localía hasta el Estadio Nacional.

“Pese a que todas las coordinaciones estaban hechas, nos comunicaron la negativa del uso del recinto tan encima del duelo, una situación que perjudica a nuestro club, abonados e hinchas”, lamentó el Bulla en comunicado emitido este viernes.

Lo que llamó la atención porque se apuntó al Ministerio del Deporte y Jaime Pizarro como principal implicado en la negativa a jugar en el Nacional.

La fórmula para que Universidad de Chile tenga estadio

Pero el tema no quedó ahí. Esto porque con el cambio ya confirmado a Santa Laura, Rodrigo Goldberg decidió entregar la fórmula con peras y manzanas para que Azul Azul comience los trabajos para tener estadio propio.

“Esto ratifica que necesitamos un estadio. Lo digo como hincha: La U necesita un estadio. Más que el financiamiento, es encontrar el lugar donde alguna autoridad diga ‘Sí, hágalo’”, lanzó el Polaco en Radio Cooperativa.

Histórico recalcó que la U debe tener estadio propio tras nueva polémica con la utilización del Nacional

Por lo mismo, el ex futbolista del Romántico Viajero enfatizó a que se debe buscar un lugar ideal ya que los montos los puede alcanzar. Pero la ubicación sigue siendo determinante.

“La plata se puede levantar. Lo hizo Colo Colo, Católica, Huachipato… La U no tengo la menor duda que lo puede hacer. Pero hay que encontrar un lugar. Hay que tocar puertas y encontrar un socio para hacerlo. Por más que digan que el Nacional es su casa, no es viable”, sentenció molesto con este cambio repentino de localía.

