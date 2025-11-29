El 2025 está por llegar a su fin y, con ello, los clubes comienzan a analizar como enfrentarán la próxima temporada, siendo Luciano Pons, jugador de U de Chile que se encuentra a préstamo en Bucaramanga, uno de los que ya definió donde jugará.

El jugador vive un gran momento en Atlético Bucaramanga, convirtiéndose en uno de los goleadores de la Liga Colombiana, pero se acerca también al término de su préstamo desde los Azules. Ante esto, el equipo colombiano comenzó negociaciones para ejercer la opción de compra por el goleador argentino, donde el mismo Pons se refirió a su futuro.

“No he hablado con mi representante, si tiene propuestas o no, lo único que sé es que Bucaramanga está haciendo el esfuerzo, sé que está difícil, porque económicamente Universidad de Chile está pidiendo lo que está pactado y yo sé que a Bucaramanga se la hace difícil, estamos tratando de destrabar eso”, señaló el jugador.

Se define el futuro de Luciano Pons

El comunicador y experto en mercado de pases, César Luis Merlo, reveló lo que pasará con Pons, quien se quedará en Colombia el 2026. “Atlético Bucaramanga activó la opción y compra a Luciano Pons en 300.000 millones de dólares a la U de Chile. El club discute los detalles finales del nuevo contrato del delantero, que será por 3 años”.

El jugador se quedará en Bucaramanga/Getty Images)

El gran año de Luciano Pons

El jugador trasandino tuvo una gran campaña con el conjunto “Leopardo”, con el que ha anotado 23 goles y ha entregado 4 asistencias en 49 partidos disputados.

Por estos motivos, el jugador se convirtió en una de las grandes figuras de la escuadra, por lo que hicieron todo lo posible por asegurar su permanencia en el club por más temporadas.