Se jugaron tres partidos en forma sincrónica. Unión Española enfrentó a O’Higgins en Santa Laura, Deportes Iquique fue al Sausalito para jugar ante Everton de Viña del Mar y, finalmente, Deportes Limache enfrentó a Unión La Calera.

Esto significó que la tabla se fue moviendo constantemente. Primero, la Unión Española fue la única que se puso en ventaja, lo que la ponía como una candidata a salvarse, debido a lo apretado de la tabla. No obstante, el empate de los rancagüinos vino pronto y un gol final terminó sentenciando a los hispanos.

Por otro lado, Deportes Iquique sigue vivo. El triunfo ante Everton de Viña del Mar pone a los Dragones Celestes con posibilidades reales para poder salvarse del descenso. Ahora, los Ruleteros peligran.

Tabla al final de los partidos por salvarse del descenso

O’Higgins desplazó a Universidad de Chile de la lucha por el Chile 2. Los rancagüinos se metieron en la tercera posición de la Liga de Primera 2025 y, de pasadita, condenaron a Unión a la B, para el año 2026.

Por otro lado, Deportes Limache se salvó definitivamente del descenso, al derrotar a Unión La Calera por la mínima, lo que los saca completamente del peligro. Distinto final para Everton, el otro que parecía estar lejos de la B.

Es que con el triunfo de Deportes Iquique, los Dragones Celestes llegan con dos puntos de diferencia de la zona de salvación. En el último partido, eso sí, enfrentarán a Universidad de Chile.

