Campeonato Nacional

U. de Chile vs. Coquimbo: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Liga de Primera

Azules y Piratas enfrentan el duelo que cierra la fecha 29 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Azules y Piratas se enfrentan por la fecha 29 del Campeonato Nacional.
En primera instancia, Universidad de Chile recibiría Coquimbo Unido en el Estadio Nacional por la fecha 29 de la Liga de Primera, pero el panorama cambió y el cuadro universitario cambió de recinto para enfrentar a los Piratas en el Estadio Santa Laura.

Recordemos que el conjunto Aurinegro buscan mantener su racha de encuentros, como campeones, con 71 puntos. Mientras que los Azules pelean por el Chile 2, para clasificar de forma directa a la fase de grupo de Copa Libertadores, en el tercer puesto con 51 unidades.

¿A qué hora juega U. de Chile vs. Coquimbo y dónde ver EN VIVO?

Universidad de Chile vs. Coquimbo, juegan este martes 2 de diciembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Santa Laura, por la Fecha 29 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

