Colo Colo venció a Peñarol en una extensa tanda de penales y se despidió de la Serie Río de La Plata. Ahora, el Cacique vuelve a Chile para preparar el debut en la Liga de Primera.

Los albos tendrán un poco más de una semana para afinar los últimos detalles para el estreno en el torneo nacional, que será el sábado 31 de enero ante Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa.

Para este fin de semana estaba la intención de hacer la tradicional Noche Alba como último desafío de pretemporada, pero el evento se cayó porque Colo Colo no pudo encontrar un buen rival para desarrollarla.

La buena noticia es que igual habrá acción en el Monumental, específicamente este sábado 24 de enero. Tras el duelo contra Peñarol, Fernando Ortiz confirmó que “el sábado tenemos un partido amistoso para terminar y coronar la pretemporada“, aunque no entregó mayores detalles.

Fernando Ortiz confirmó un nuevo amistoso para Colo Colo

Colo Colo cerrará su pretemporada con otro amistoso

Sobre lo que fue la pretemporada en Uruguay, el DT señaló que “estoy tranquilo, satisfecho. La directiva ha hecho un trabajo importante, tienen que seguir trabajando. Me voy feliz con el trabajo de mi cuerpo técnico que no hemos tenido ningún tipo de lesión en una pretemporada“.

Serán varias las decisiones que tendrá que tomar el entrenador pensando en el debut. Este jueves debería confirmarse la salida de Lucas Cepeda con rumbo a España. Además, no contará ni con Javier Correa ni con Javier Méndez para el estreno en el torneo nacional.