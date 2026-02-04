“Nunca lo vi en Colo Colo”: Pablo Mouche arremete contra Daniel Morón y revela quiebre interno en ByN

Un nuevo round sumó la pelea entre Daniel Morón y Pablo Mouche en Colo Colo. El director deportivo respondió a los dichos del delantero y apagó con bencina la polémica que se desató en redes sociales.

“Para seguir jugando en un momento muy difícil en la historia de Colo Colo no quiso extender su contrato por dos meses más”, fue la primera respuesta del “Loro” contra los dichos del ex Boca Juniors sobre lo ocurrido en medio de la pandemia del Covid-19.

“La gente no vino a apretar, vino a acompañar al equipo. Pablito Mouche, te perdiste la mejor despedida”, complementó con lo ocurrido antes del partido de Liguilla ante Universidad de Concepción.

Los dichos llegaron de inmediato a Mouche y solo horas más tarde respondió con todo a Morón. “Tuve que buscar en internet para ver qué hacía cuando yo era jugador de Colo Colo. En mis años del club, no lo vi nunca. Nunca se presentó con el plantel, ni en mi presentación, entrenamiento ni en mi despedida. Desconozco lo que él hacia en Blanco y Negro”, lanzó de entrada en Planeta Boca Juniors.

¿Qué dijo Pablo Mouche contra Daniel Morón?

Tras los dichos de Daniel Morón contra su salida repentina de Colo Colo, Pablo Mouche decidió profundizar en dicho episodio. Además aclaró cómo fue el apriete de los hinchas en el Monumental.

Mouche respondió a Morón por su salida de Colo Colo

“Dijiste que a mí me fueron a apoyar. Eso es mentira. También es mentira que no firme el contrato por los dos meses. No jugué el último partido porque estaba desgarrado. Tampoco estuviste en la negociación. El año que pedía de contrato lo conversé con Marcelo Espina. Después tu fuiste el director deportivo. ¿Qué casualidad, no?”, recalcó Mouche molesto por los dichos de Morón.

“La barra se paró en el lugar donde me estacionaba. Hablaron con todo el plantel. Me acusaron con el dedo junto con mi amigo el Chaco Insaurralde. No sé que hacías en el club porque nunca te vi apoyando en los buenos ni en los malos momentos. No te conozco como persona. No tengo nada contra tuyo. Pero tengo que defenderme”, enfatizó.

Tras su respuesta todo indicaba que el tema quedaba cerrado. Pero Mouche sacó una última bomba que dejó entrever el poco apoyo que tiene Daniel Morón en ByN. Es que el delantero comentó el mensaje que recibió desde el mismo directorio y que se contraponen a lo expuesto por el director deportivo.

“No voy a decir el nombre. Voy a leer el mensaje de un dirigente que sí era parte del directorio y sí lo conocía. Me mandó un mensaje después de pelear con Morón. ‘Yo siempre te consideré una buena persona y nunca consideré mandarte a la barra brava’. Yo sé quién abrió la puerta para que entrara la barra. Así que le pido que no le mienta a la gente”, sentenció.