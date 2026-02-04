Firmó contrato en Colo Colo, Fernando Ortiz no lo consideró y ahora jugará Copa Libertadores

No hay paz en el Estadio Monumental. Ahora Colo Colo deja partir a una de sus máximas figuras de proyección ante la falta de oportunidades. Lo que ocurre tras la denuncia del SIFUP donde se acusó de malas prácticas con sus juveniles.

Según el Sindicato de Futbolistas se vulneraron los derechos de varios jugadores al ser apartados de los entrenamientos del primer equipo. Lo que remeció las aguas en Pedreros y obligó a integrar de inmediato a los juveniles Bastián Silva, Bryan Soto y Dylan Portilla.

El tema es que ahora una de sus grandes proyectos en las divisiones inferiores se marcha a dos semanas del cierre del mercado de fichajes para jugar la Copa Libertadores. Medida que tomó el joven defensa luego de no ser considerado por Jorge Almirón ni por Fernando Ortiz.

Joven defensa deja Colo Colo para jugar la Libertadores

Ahora el defensa que deja Colo Colo para jugar la Copa Libertadores es José Durán. El defensa central venezolano fue uno de los más destacados en la cantera alba en los últimos años.

A tal punto que a principios del 2025, el defensa llanero firmó su primer contrato con los albos. “Feliz de firmar mi primer contrato profesional gracias a todas las personas que me han apoyado en todo momento!”, recalcó en sus redes sociales.

El defensa central destacó por su altura y buen juego defensivo. Pero sin oportunidades en el primer equipo, sobre todo tras la pretemporada reciente en Uruguay, el jugador decidió aceptar un nuevo desafío internacional. Lo que tiene relación con el Carabobo que lo viene a buscar para disputar la Copa Libertadores.

Así lo informó el periodista venezolano Mario Alberto Sánchez. Por lo que Durán llegaría a préstamo y justamente para disputar la fase previa del torneo. Carabobo parte en la fase 2 ante Huachipato y tiene que abrir la serie el 17 de febrero. Luego la revancha está programado al 24 de febrero en Chile.