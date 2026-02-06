Por años EA Sports FC compitió solo en Nintendo Switch. Esto porque Konami, marca detrás de eFootball ignoró por completo a la Switch de su catálogo, situación que está a punto de cambiar con el lanzamiento de eFootball Kick-Off!, nueva entrega de la consagrada franquicia sucesora del PES y que llegará este año de manera exclusiva para Nintendo Switch 2.

Esta versión celebra más de 30 años de historia e incluye a selecciones y clubes de todo el mundo, con los mejores jugadores actuales y leyendas icónicas.

Ahí podrás competir en la escena global hasta crear tu propio ‘Dream Team’, podrán vivir la pasión del fútbol y ser protagonistas de cada momento dentro del campo.

El lanzamiento de este título coincide además con la celebración de uno de los torneos internacionales más importantes, el Mundial de la FIFA, donde 48 de los equipos más destacados del planeta lucharán por demostrar quién es el mejor. Y ahora, los jugadores de Nintendo podrán vivir la acción desde su propia consola.

Grandes selecciones, clubes y jugadores estarán presentes en eFootball Kick-Off! . (Foto: KONAMI)

Modos de juego para todos los gustos

Esta entrega ha sido desarrollada específicamente para la nueva consola de Nintendo, con controles responsivos y una jugabilidad ideal para los recién llegados, pero también recompensa a quienes dominan tácticas avanzadas y juego competitivo.

Esta versión contará con modos de juegos para todos los gustos, estos son:

Tour Mundial (World Tour): Crea tu club, compite en torneos globales, gana partidos para adquirir jugadores rivales o ficha leyendas históricas y construye tu equipo soñado para dominar el mundo.

El modo World Tour estará presente en la nueva versión Kick-Off! de eFootball. (Foto: KONAMI)

Copa Internacional (International Cup): El torneo más prestigioso del mundo regresa cada cuatro años. Toma control de tu selección y compite en el escenario más grande del fútbol, donde se escribe la historia. (Este modo llegará como contenido descargable adicional).

Modos para principiantes: Salta directo a la diversión con partidos de 6 jugadores por equipo, diseñados para un ritmo ágil y lleno de oportunidades de gol. El Sistema de Rango evalúa tu desempeño y permite progresar a medida que mejoras.

Juego local y en línea: Partidos a cualquier hora y en cualquier lugar, solo o con amigos en modo local, o enfrentándote a jugadores de todo el mundo en competiciones en línea.

