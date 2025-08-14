Un verdadero final de una era se vivió durante esta jornada tras una lazo de muchos años entre Colo Colo y Konami. Luego que hace unas semanas se confirmara que el contrato de licencia entre ambas partes no se renovó, finalmente con el lanzamiento del nuevo eFootball 2026 el Cacique desapareció de manera oficial.

¿Y cómo se llamará ahora? Pues los albos ahora tendrán el poco carismático nombre de Santiago B, un seudónimo bastante genérico que vendrá acompañado con un escudo e indumentaria que no se parecen en nada a sus originales.

Por lo menos los colores de las camisetas se respetan en algo, ya que el blanco con el negro destacan en la de local, mientras que el negro con detalles dorados dice presente en la de visitante. También el amarillo destaca en la indumentaria del arquero.

Colo Colo desaparece del eFootball 2026

Y ojo, que esta situación no solo involucra a Colo Colo, sino que también al Estadio Monumental, recinto que también voló de la lista de estadios elegibles en el popular videojuego de la empresa japonesa.

El nuevo escudo de Colo Colo en el eFootball 2026. | Foto: Felipe Kaponi.

La camiseta visitante del Cacique en el nuevo eFootball 2026. | Foto: Felipe Kaponi.

La indumentaria de local de los albos en el eFootball 2026. | Foto: Felipe Kaponi.

Cabe recordar que el Cacique tuvo un tratamiento muy especial por parte de los orientales desde el 2017 a la fecha. Camisetas al día, la presencia del recinto de Macul y el rostro de varios referentes eran una muestra de ello.

No obstante, hace unas semanas la empresa japonesa le informó a Colo Colo que no extenderá el acuerdo comercial que tenían hasta la fecha. Esta decisión se debió a un cambio en el plan de mercado de la empresa japonesa, apuntando a alejarse un poco de Sudamérica pensando en el futuro.

