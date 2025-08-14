El complejo momento que vive Colo Colo ha hecho que en la interna cambien los liderazgos. Luego de la paupérrima primera rueda de la temporada, en la que quedaron eliminados de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa Chile, se elevaron voces que no estaban en los planes.

En un comienzo, jugadores como Claudio Aquino y Javier Correa dejaron atrás a Esteban Pavez y Arturo Vidal. Sin embargo, en la última fecha ante Everton hubo un protagonista inesperado: Mauricio Isla.

Si bien fue Vicente Pizarro el que llevó la jineta de capitán, el Huaso sorprendió a todos antes de salir a la cancha y tomó la palabra para hacer la arenga. Una situación con la que ratifica su compromiso para salir de la crisis después de ser acusado de marginarse del Superclásico con la U de Chile.

Mauricio Isla toma voz de mando en la interna de Colo Colo

En Colo Colo los jugadores quiere demostrar que pueden ser un aporte para salir de la crisis y no sólo en la cancha, sino que también fuera de ella. Así por lo menos quedó claro con Mauricio Isla, quien luego de ser criticado por no estar en el Superclásico, busca reencantar a los hinchas.

Mauricio Isla se transformó en un capitán sin jineta, incluso por encima de Esteban Pavez, en el camarín de Colo Colo. Foto: Photosport.

El Eterno Campeón dio a conocer el Lado B de su visita a Everton el fin de semana recién pasado. En el video se puede ver el momento previo al inicio del encuentro, donde el lateral tomó la palabra en el camarín para dar la arenga.

“Disfrutemos, no estemos todos enojados o haciendo nada. Tenemos equipazo, vamos a demostrarlo. Y corriendo, tenemos un equipo joven, vamos a correr. No nos pueden ganar este partido“, le dijo Mauricio Isla a sus compañeros.

Pocas veces se le ha visto al Huaso este nivel de protagonismo. Por lo general evita hablar con los medios y le cede esa responsabilidad a sus compañeros, pero ahora hizo valer su experiencia para darle un empujón a un Colo Colo que pide a gritos nuevos liderazgos.

Vicente Pizarro no se quedó atrás y también fue claro en darles confianza a los jugadores albos. “Hagamos lo que hicimos ayer, estamos bien. Si no podemos presionar, vamos atrás. Atentos, hablando atrás, al medio, arriba. No se nos puede ir“.

Mauricio Isla demuestra que quiere ayudar a Colo Colo a salir de su mal momento. El Huaso quiere que su experiencia sea un soporte para un Cacique que necesita con urgencia levantar el rumbo de un centenario horrible.

¿Cuáles son los números de Mauricio Isla esta temporada?

Con su actuación ante Everton, Mauricio Isla llegó a un total de 25 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo esta temporada. En ellos ha marcado 1 gol, no tiene asistencias y alcanza los 2.068 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mauricio Isla y Colo Colo por ahora sólo se preparan para sumar de a tres en el clásico de este fin de semana. El Cacique recibe a Universidad Católica en el Estadio Monumental este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas.