Con una sonrisa prístina y de oreja a oreja, así se mostró el defensor Matías Fernández Cordero, el primer fichaje que realizó Colo Colo para la temporada 2026, que tendrá una difícil misión por delante: cubrir la banda derecha de la defensa.

Luego que en el último año y medio, tanto Mauricio Isla como Óscar Opazo fueron los dueños de esa franja, el surgido en Wanderers llega al Cacique luego de un impecable paso por Independiente del Valle, donde ganó todo en Ecuador.

Ante las múltiples críticas de los hinchas de Colo Colo por el desempeño del “Huaso” y el “Torta”, lejos de ponerse presión, Fernández Cordero marcó terreno y dejó en claro que no viene para reemplazar a ambos futbolistas.

Fernández Cordero marca terreno en Colo Colo

“Los dos son nombres importantísimos, que en nuestro fútbol lograron cosas muy importantes, pero yo no vengo a reemplazar a nadie, vengo a hacer mi propia historia“, expresó el otrora seleccionado nacional de 30 años.

En esa línea, Fernández Cordero agregó que “no vengo a cubrir ni reemplazar, todos somos distintos. Quiero darle experiencia, he ganado cosas importantes en estos años y quiero aportar mi granito de arena a Colo Colo”.

Por último, el “Mati” porteño fue enfático en aclarar sobre los objetivos para el 2026 que “lo podemos hacer todos juntos, no creo que una persona en especial haga maravillas. Necesitamos formar un grupo, una familia”.

Los números del nuevo lateral albo en 2025

En su última temporada con Independiente del Valle, previo a firmar en Colo Colo, Matías Fernández Cordero disputó 42 encuentros entre torneos locales e internacionales, con 3.534 minutos en cancha, donde realizó cuatro asistencias y recibió ocho tarjetas amarillas.

