Mauricio Isla es uno de los mejores laterales que ha tenido el fútbol chileno, pero con el currículum no se juega y en el presente, sigue sin equipo y a la espera de una oportunidad deportiva.

El Huaso supo ser campeón con Colo Colo en su último paso como jugador, pero desde los Albos decidieron no renovarle su contrato luego de la pésima campaña del centenario, la cual pegó muy fuerte económicamente en Macul. Desde entonces, Isla busca club.

¿En qué está Mauricio Isla?

Una vez que se supo que Mauricio Isla no seguiría en Colo Colo, se supuso que al jugador no le costaría mucho encontrar nuevo equipo. Si bien su nivel en los Albos había bajado en el último tiempo, era titular y hasta hace no mucho tiempo, incluso seleccionado chileno.

ver también Revelan que Mauricio Isla rechazó a un equipo por el bajo sueldo: Lejos de sus pretensiones

Sin embargo, el tiempo avanzó y el mercado de pases de la Liga de Primera cerró, sin el Huaso inscrito en ningún club. De acuerdo a La Tercera, el bicampeón de América tuvo un ofrecimiento concreto desde el fútbol colombiano, pero lo rechazó por un tema económico, ya que el sueldo no superaba los 5 mil dólares.

Mauricio Isla ganaba cerca de 35 millones de pesos en Colo Colo y espera en su nuevo club tener un salario de 15 millones de pesos. Claro que esta cifra termina siendo alta para un club sin el presupuesto de los Albos. Ahora solo queda abierto el mercado de pases de la Primera B y categorías inferiores, donde es aún más complejo que llegue a la cifra deseada.

A la espera de que surja algo, Isla pasó el último fin de semana en el Lago Rapel junto a su pareja venezolana, Emily Matute. Ahí, la ex figura de Udinese, Juventus, Olympique de Marsella y Flamengo, entre otros, disfrutó andando en motos de agua.

Publicidad

Publicidad

Imagen: Instagram

El mercado de la Primera B cierra este jueves 12 de marzo y Mauricio Isla se mantiene entrenando en solitario en las dependencias del Club Deportivo Universidad San Sebastián (USS). Es complejo que el jugador encuentre equipo y es muy probable que pase los siguientes meses sin jugar. A los 37 años, el retiro es una opción real.