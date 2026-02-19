Mauricio Isla, histórico de la Generación Dorada, quedó como jugador libre tras su salida de Colo Colo a finales del 2025 sigue sin encontrar un nuevo club para disputar la nueva temporada. El lateral de 37 vive un complejo momento donde sus pretensiones económicas serían uno de los grandes obstáculos para ficharlo.

El jugador fue desvinculado de Colo Colo tras una temporada para el olvido, donde no pudo destacar y se convirtió en uno de los más criticados del elenco albo.

Según revela El Deportivo, el carrilero pide un sueldo aproximado de 15 millones de pesos mensuales para evaluar propuestas, pero es un feroz contraste con lo que se vive en el mercado.

El club que buscó a Isla, pero que rechazó por el sueldo

Acorde a lo que revela el medio, desde Colombia hubo un sondeo formal por el jugador, pero el salario era cercano a los 5 mil dólares, por lo que fue descartada por el jugador por alejarse demasiado de sus pretensiones salariales.

La publicación también puntualiza sobre la falta de interés de Isla de continuar su carrera en el fútbol chileno, situación que complica aún más sus opciones.

¿Qué pasó con Everton?

El jugador sonaba como uno de los posibles fichajes del club viñamarino, donde se habló de que peleaba el puesto con otro ex Colo Colo, Óscar Opazo.

Finalmente, en las últimas horas del mercado de transferencia el “Torta” es el nuevo fichaje del cuadro ruletero, mientras que Isla sigue buscando equipo.