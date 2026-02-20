Este viernes comenzó la acción de la fecha 4 de la Liga de Primera con un disputado encuentro en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. Los locales de Unión La Calera recibieron a Ñublense en un duelo que se caracterizó por la intensidad, pero también por la falta de claridad en los metros finales.

Durante la primera mitad, ambos equipos intentaron imponer su juego, aunque sin generar demasiadas ocasiones claras de gol. Los ‘Diablos Rojos’ avisaron en algunas oportunidades mediante lanzamientos de Gabriel Graciani e Ignacio Jeraldino, mientras que los cementeros también se aproximaron con remates y jugada a balón parado, eso sí, esto no alcanzó para cambiar el marcador en blanco y así nos fuimos al descanso.

En el complemento, el trámite siguió parejo. Los entrenadores movieron el banco buscando mayor profundidad, con varios cambios en ambos elencos. La Calera intentó adelantar sus líneas y generó algunas aproximaciones donde apareció la figura de Nicola Pérez, mientras que la visita respondió de contragolpe.

Con el paso de los minutos, el partido se volvió más friccionado, con tarjetas amarillas y muchas interrupciones que cortaron el ritmo. A falta del tramo final, el compromiso se mantenía abierto y sin diferencias en el marcador, hasta que llegó el minuto 90.

Cuándo se acababa el partido y comenzaban los descuentos, Lucas Molina aprovechó un potente remate de Franco Rami que se estrelló en el poste y dejó en mala posición al portero calerano, Nicolás Avellaneda, así, el joven jugador de 19 años lanzó un remate que logró romper la paridad en el Nicolás Chahuán y otorgarle los tres puntos y el liderato de la tabla de posiciones a la visita.

La Calera y Ñublense abrieron la fecha 4 de la Liga de Primera. (Foto: Photosport)

Tabla de posiciones Liga de Primera tras Unión La Calera vs. Ñublense

Al cierre de este partido, Ñublense logró quedarse con los tres puntos y alcanzar el liderato del torneo con 8 unidades, superando a Deportes Limache con 7, eso sí, aún resta por jugarse gran parte de la fecha 4.

La Calera, en tanto, volvió a caer tras su derrota ante Colo Colo la fecha pasada y comienza a enredarse en la zona media con 6 unidades.

