Este domingo continuó la acción de la fecha 3 de la Liga de Primera con un apasionante duelo en la mitad de la tabla. En el Nelson Oyarzún de Chillán, el conjunto local de Ñublense, dirigido por el ‘Coto’ Ribera, recibió la visita de Audax Italiano.

Los ‘Diablos Rojos’ se hicieron fuertes y lograron imponerse ante un conjunto itálico que no pudo decifrar la llave del encuentro. En general, se vivió un partido con momentos de intensidad, especialmente en la segunda mitad.

El trámite fue parejo por largos pasajes, con ambos equipos intentando imponer su ritmo, aunque sin demasiadas llegadas claras en el arranque. Con el correr de los minutos, el conjunto del Ñuble logró tomar el control y transformar su dominio en ventaja en el marcador gracias a la solitaria conquista de Ignacio Tapia (45′).

Otro punto a destacar para la ventaja chillaneja llegó a los 67’, cuando Marco Collao fue expulsado, dejando a Audax con un hombre menos.

Desde ahí, el equipo visitante sintió el golpe y le costó reaccionar, mientras Ñublense administró la ventaja con mayor tranquilidad hasta que llegaron los minutos finales.

En los minutos finales, el cuadro floridano adelantó líneas. Esto derivó en la expulsión de Pablo Calderón a los 85’, por segunda tarjeta amarilla. Ahí, los dirigidos por Gustavo Lema lo intentaron, pero finalmente no pudieron romper el cerrojo ñublensino.

Tabla de posiciones Liga de Primera tras Ñublense vs. Audax Italiano

Tras el triunfo conseguido por los ‘Diablos Rojos’, Ñublense sumó tres puntos y alcanzó las 5 unidades, posicionandose momentaneamente en el 8° lugar de la tabla de posiciones.

Entre los equipos que superó los chillanejos, en tanto, justamente se encuentra Audax. Elenco que quedó con 4 puntos en la tabla y posicionandose en el 9° puesto, tras no sumar unidades esta jornada.

