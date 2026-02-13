Es tendencia:
Amistoso internacional

Chile vs. Ecuador: Horario y dónde ver EN VIVO a La Roja Sub-17 por el torneo amistoso

La Roja sub-17 cierra este viernes su participación en el certamen amistoso Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026 frente al TRI.

Por Franco Abatte

La selección comandada por Ariel Leporati cierra su participación en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026 de Talleres.
© Talleres FormativasLa selección comandada por Ariel Leporati cierra su participación en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026 de Talleres.

La selección chilena sub-17 vive una jornada clave este viernes 13 de febrero en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026, que se disputa en Córdoba, Argentina. El conjunto nacional, dirigido por Ariel Leporati, afronta su último partido de la fase de grupos ante la selección de Ecuador, en un duelo interzonal que podría definir su avance dentro de la competencia.

La Roja llega a este compromiso tras una destacada participación en sus primeros encuentros: comenzó con un triunfo por 2-1 frente a Argentina en el debut. Luego sumó otro triunfo ante Talleres de Córdoba por 2-1 y también consiguió un empate ante Venezuela 2-2, lo que la mantiene en la pelea por los primeros lugares de su grupo.

Misión Europa: Nicolás Córdova viaja para convencer a joven danés de jugar por Chile

El objetivo del elenco nacional es claro: lograr un resultado positivo ante Ecuador para asegurar un lugar en la siguiente fase y mantener viva la ilusión de pelear por el título de este certamen amistoso, que sirve como preparación para torneos CONMEBOL.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile sub-17 vs. Ecuador?

El enfrentamiento entre Chile y Ecuador está programado para este viernes 13 de febrero desde las 17:10 horas de Chile en el estadio La Boutique.

¿Dónde ver EN VIVO por TV o streaming a La Roja sub-17?

Los fanáticos del fútbol juvenil podrán seguir el partido totalmente GRATIS y en vivo de forma ONLINE. La transmisión estará disponible a través del sitio web de CHV Deportes, el canal oficial de CHV en YouTube y la App MiCHV, permitiendo que los seguidores de La Roja se conecten desde distintos dispositivos completamente sin costo.

Mira EN VIVO a La Roja vs. Ecuador Sub-17:

Tabla de posiciones del Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026

Grupo A:

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1Chile321064+27
2Perú311155+04
3Venezuela302156-12
4Argentina301246-21
5Talleres de Córdoba301235-21

Grupo B:

PosEquipoPJPGPEPPGFGCDGPTS
1Atlético Paranaense4400146+812
2Uruguay430186+29
3Bolivia420288+06
4Paraguay411249-54
5Ecuador301246-21
