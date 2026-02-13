La selección chilena sub-17 vive una jornada clave este viernes 13 de febrero en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026, que se disputa en Córdoba, Argentina. El conjunto nacional, dirigido por Ariel Leporati, afronta su último partido de la fase de grupos ante la selección de Ecuador, en un duelo interzonal que podría definir su avance dentro de la competencia.

La Roja llega a este compromiso tras una destacada participación en sus primeros encuentros: comenzó con un triunfo por 2-1 frente a Argentina en el debut. Luego sumó otro triunfo ante Talleres de Córdoba por 2-1 y también consiguió un empate ante Venezuela 2-2, lo que la mantiene en la pelea por los primeros lugares de su grupo.

El objetivo del elenco nacional es claro: lograr un resultado positivo ante Ecuador para asegurar un lugar en la siguiente fase y mantener viva la ilusión de pelear por el título de este certamen amistoso, que sirve como preparación para torneos CONMEBOL.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile sub-17 vs. Ecuador?

El enfrentamiento entre Chile y Ecuador está programado para este viernes 13 de febrero desde las 17:10 horas de Chile en el estadio La Boutique.

¿Dónde ver EN VIVO por TV o streaming a La Roja sub-17?

Los fanáticos del fútbol juvenil podrán seguir el partido totalmente GRATIS y en vivo de forma ONLINE. La transmisión estará disponible a través del sitio web de CHV Deportes, el canal oficial de CHV en YouTube y la App MiCHV, permitiendo que los seguidores de La Roja se conecten desde distintos dispositivos completamente sin costo.

Mira EN VIVO a La Roja vs. Ecuador Sub-17:

Tabla de posiciones del Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026

Grupo A:

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Chile 3 2 1 0 6 4 +2 7 2 Perú 3 1 1 1 5 5 +0 4 3 Venezuela 3 0 2 1 5 6 -1 2 4 Argentina 3 0 1 2 4 6 -2 1 5 Talleres de Córdoba 3 0 1 2 3 5 -2 1

Grupo B: