Liga de Primera 2026

El Mono Sánchez le responde con todo a Felipe Gutiérrez: “Que se preocupe él…”

Fiel a su estilo, el arquero de Coquimbo Unido le respondió al DT de La Serena, tras el Clásico de la Cuarta Región.

Por Jose Arias

El Mono le respondió a Pipe Gutiérrez.
Pensar en exclusivamente en Universidad de Chile, Colo Colo y Universidad Católica a la hora de pensar un Clásico, puede hablar de niveles de centralismo. Nuestro fútbol tiene distintos partidos entre archirrivales y en regiones se viven de manera especial.

Por ejemplo, el duelo de este sábado entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido. El cuadro pirata venció por la mínima a los papayeros, en un encuentro que no estuvo exento de polémica.

Un gol anulado a Deportes La Serena y una expulsión, también para el cuadro papayero, marcaron el andamiaje del encuentro. Es por eso que tras el Clásico del Norte Chico, el DT del Granate, Felipe Gutiérrez, no se guardó nada.

Réplica a las palabras de Felipe Gutiérrez

El técnico de Deportes La Serena, Felipe Gutiérrez, quedó mosqueado por las polémicas que marcaron el trámite del encuentro entre su equipo y Coquimbo Unido. Y le mandó tremendo recado a los Piratas: “Que estos tipos sigan celebrando, porque no sé si van a poder hacer lo que hicieron el año pasado“.

Como está acostumbrado a hacer, Diego Sánchez, más conocido como el Mono, se refirió a la frase enviada por el técnico papayero. “Supe que el técnico dijo que no nos iba a alcanzar este año, que sigamos cantando… que se preocupe de su equipo nomás, porque nosotros estamos enfocados en nosotros”, empezó diciendo.

En realidad, no nos interesa lo que diga el rival, ni el archirrival. Que se preocupe él, porque no me llegaron al arco“, sentenció el Mono, como siempre, polémico. Al final, o lo amas o lo odias.

