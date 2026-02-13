La U de Chile se está quedando sin margen de error en el inicio de la temporada 2026 y está obligada a ganar. Este viernes 13 de febrero desde las 20:30 horas el Romántico Viajero vuelve a la cancha para buscar sus primeros tres puntos en la Liga de Primera ante Palestino, duelo para el que ya definió su formación.

El proceso de Francisco Meneghini ha dejado más dudas que certezas en el elenco estudiantil, por lo que es momento de un remezón. El nuevo DT azul puesta por volver al esquema que dio resultados el 2025, pasando del 3-4-3 al 3-5-2 de Gustavo Álvarez.

Esto viene no sólo con cambios posicionales, sino que también con una movida que ha generado un enorme revuelo. Esto, con la idea de refrescar a un Bulla que sigue sin ver una este año de la mano de Paqui.

La U va con novedades en su formación ante Palestino

La U ya no puede dejar más puntos en el camino si quiere pelear el título y sale a a la cancha a enfrentar a Palestino obligado a ganar. Francisco Meneghini no se hace problemas y apuesta por la fórmula que venía dándole resultados al Bulla al volver al 3-5-2 de los últimos dos años.

Francisco Meneghini mueve la formación de la U para sumar sus primeros tres puntos. Foto: Photosport.

Paqui no se arriesga y pese a todo, mantiene a Gabriel Castellón como su portero titular. El guardameta no lo ha pasado bien, pero viene de una jornada en la que destacó contra Huachipato más allá de la derrota.

En la defensa, la U parará una ya casi tradicional línea de tres para así apostar todo con la presión más arriba. Es así como en el fondo azul estarán Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia.

En el mediocampo es donde se comienza a notar el cambio de esquema en la formación de la U. El Bulla apuesta por cinco en esa zona con Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Diego Vargas; y Lucas Assadi, quien retrocede para tomar las labores de un 10.

Esto deja un ataque con dos de los refuerzos que llegaron esta temporada. Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero, que vuelve después de su castigo en la fecha pasada, serán los encargados de buscar los goles de la victoria.

De esta forma, la U ya tiene formación definida para enfrentar a Palestino. Esta será con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en la defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete, Diego Vargas; y Lucas Assadi en el mediocampo; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero en la delantera.

