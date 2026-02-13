Es tendencia:
Universidad de Chile

El compromiso en deuda de Marcelo Morales con Paqui Meneghini en U de Chile

Antes de su arribo hubo una conversación por su estado físico, el que ahora lo tiene como tercera opción para el puesto.

Por Cristián Fajardo C.

Marcelo Morales trabaja en doble jornada en la U.
Marcelo Morales trabaja en doble jornada en la U.

Uno de los refuerzos que ha causado polémica desde su regreso a Universidad de Chile es Marcelo Morales, quien regresó a los azules luego de no poder demostrar sus condiciones en el New York Red Bulls en la MLS.

Algo que ya le pasa la cuenta en los primeros días con la camiseta de la U, donde al no estar Felipe Salomoni, pelea el puesto con el juvenil Diego Vargas, quien nuevamente lo desplaza al banco de suplentes.

Esto tiene una respuesta que reveló el diario La Tercera: “Morales está con 5 kilos más respecto de su peso ideal, situación que activó de inmediato un régimen especial”.

Por lo mismo, está en juego el compromiso que realizó con Paqui Meneghini al aceptar su contratación, donde ahora un juvenil es el que ocupa su plaza.

Marcelo Morales no logra mover a Diego Vargas de la titularidad en la U .Foto: U de Chile.

Marcelo Morales no logra mover a Diego Vargas de la titularidad en la U.

Cinco kilos de sobrepeso y dieta estricta: revelan el plan de U de Chile con Marcelo Morales

El plan de la U con Marcelo Morales

Fue el mismo Marcelo Morales quien en su presentación confirmó que lo tienen trabajando en doble jornada, para poder ponerse a punto con sus compañeros en Universidad de Chile.

Si bien sumó minutos en la derrota ante Huachipato, se pudo ver que está fuera de forma, por lo que se ha intensificado su tratamiento, de manera de poder recuperarlo.

Por lo mismo, sin Felipe Salomoni, nuevamente pierde peso en la lucha por el puesto con Diego Vargas que será estelar ante Palestino, por lo que debe esperar su oportunidad.

La duda corre para la próxima semana, cuando el lateral argentino cumpla sus dos fechas de castigo y toque definir qué rol cumplirá Morales en la pelea por la banda izquierda.

Pronósticos Palestino vs Universidad de Chile: choque por el primer triunfo en el Campeonato Nacional

