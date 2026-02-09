Universidad de Chile tuvo una muy amarga visita a Huachipato por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026. Los azules cayeron por 2-1 en el CAP y siguen dejando dudas bajo la dirección técnica de Francisco Meneghini.

Pese a las altas expectativas en torno al trabajo de Paqui, su equipo sigue sin poder despegar, algo muy fácil de explicar si se analizan ciertos rendimientos individuales.

Así lo entendió el periodista Cristián Caamaño, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura apuntó a lo hecho por los dirigidos de Meneghini, centrándose en el discutible estado físico de Marcelo Morales.

Las duras críticas a los jugadores de la U

El periodista partió diciendo que “te ponen a Marcelo Morales y la U nunca más pasó por la izquierda. No está apto para jugar, además que físicamente se le ve grueso. Estas decisiones de los entrenadores también influyen”.

“Me llamó la atención los malos rendimientos de Charles Aránguiz, Javier Altamirano que salió en el segundo tiempo, Nico Ramírez… De verdad, muy bajo, los errores defensivos y la entrega”, agregó.

Para cerrar, Caamaño afirmó que “una de la necesidades más claras que tenía este plantel era un volante central. Llega Lucas Romero y lo sentó en la banca en el segundo partido. En el otro partido lo sacó en el entretiempo”.

Con esta caída el Romántico Viajero se quedó en el puesto 13° con apenas una unidad tras dos fechas jugadas del torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo partido de los azules será ante Palestino este viernes 13 de noviembre desde las 20:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este duelo será válido por la fecha 3 de la Liga de Primera 2025.