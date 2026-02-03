Marcelo Morales responde a los feos comentarios por su físico tras su regreso a la U: “La verdad…”

Universidad de Chile tuvo un complicado estreno en la Liga de Primera, porque en un ambiente enrarecido en el estadio Nacional por los desmanes en las tribunas, apenas empató con Audax Italiano.

Los azules no se pudieron concentrar en el partido y terminaron empatando 0-0 en Ñuñoa, en un duelo donde terminaron jugando con dos hombres menos por las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero.

La U se concentra en el partido de este domingo ante Huachipato, donde uno de los que puede debutar es Marcelo Morales, quien regresó al club y fue presentado este martes en el CDA.

Marcelo Morales habla de su estado físico

Una situación que llamó la atención de los hinchas de Universidad de Chile es el estado físico de Marcelo Morales, quien en su retorno al país se le vio más grueso de lo habitual.

El lateral izquierdo fue consultado sobre los comentarios que inundaron las redes sociales sobre su apariencia, a los cuales les quitó todo el peso posible.

“La verdad es que no me centro mucho en los comentarios. Sé lo que soy como jugador y lo que puedo aportar al equipo, intento centrarme en mí, en el equipo y en mi entorno. No me molesta mucho, no le presto atención”, explicó.

“Sobre la condición física, he estado poniéndome puesta a punto. He estado entrenando doble para estar lo antes posible en el equipo”, cerró.

Marcelo Morales tiene grandes chances de ser titular en la U frente a Huachipato, debido a la expulsión que sufrió Felipe Salomoni ante Audax Italiano.

