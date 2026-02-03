Marcelo Morales fue presentado oficialmente en Universidad de Chile. En esta oportunidad, aprovechó de hablar de los dichos de Marcelo Díaz que habían generado cierta polémica.

Morales después de estar un año en New York Red Bulls, decidió regresar a préstamo al Romántico Viajero para poder volver a encontrar su mejor nivel. En la Gran Manzana no tuvo mucha continuidad y desapareció del radar de la selección chilena.

La respuesta de Marcelo Morales

Cuando se empezó a especular con el posible retorno de Marcelo Morales a Universidad de Chile, Marcelo Díaz fue consultado por la opción y su comentario levantó polvo. “Una vez que salen, que ya hicieron un buen torneo acá y tuvieron la opción de irse al extranjero, les recomiendo que no vuelvan. Porque tienen que hacer su carrera fuera si quieren seguir creciendo”, indicó.

Hoy en su presentación en la U, a Morales le preguntaron por las palabras del bicampeón de América y lejos de enojarse, le bajó totalmente el perfil a la polémica y señaló que tiene una gran relación con el capitán del Bulla.

“Lo de Marcelo (Díaz) lo dijo en general, que no fue directo hacia mí, lo conversamos pero él siempre me ayuda, me aconseja. Cuando estaba en Estados Unidos, hablamos mucho, es un amigo, y siempre ha mandado buenas vibras“, señaló.

Marcelo Morales jugó muy poco en New York Red Bulls, por lo que confía en que este regreso al Romántico Viajero sea un impulso para retomar su mejor versión. El objetivo del lateral izquierdo es ser campeón con el club que lo formó.

“El año que tuve en Estados Unidos no fue como lo esperaba. Tuve lesiones, me operé, y no tuve la continuidad que tuve en 2024, pero hay que sacar lo positivo, el idioma, la preparación física para crecer como jugador“, cerró Morales.