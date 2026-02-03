Universidad de Chile presentó de manera oficial a Marcelo Morales, quien había sellado su regreso al club hace algunas semanas. El lateral habló de si debutará ante Huachipato.

Morales dejó al Romántico Viajero a fines del 2024 para emprender su primera aventura en el fútbol extranjero. New York Red Bulls fue su casa en el 2025, pero su paso por Estados Unidos estuvo lejos de ser un sueño americano y ahora está de regreso en La Cisterna.

¿Morales juega contra Huachipato?

El debut de Universidad de Chile ante Audax Italiano dejó más dudas que certezas. El equipo no mostró un buen nivel y además, sufrió las expulsiones de Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero, lo cual complicó aún más lo planificado por Francisco Meneghini.

La roja a Salomoni plantea un nuevo problema: ¿Quién será el lateral izquierdo ante Huachipato? El argentino tendrá que cumplir la respectiva fecha de sanción, mientras la otra alternativa es el juvenil Diego Vargas. Meneghini analiza opciones.

Marcelo Morales recién se integró a la pretemporada de Universidad de Chile durante la semana pasada y como en Estados Unidos tuvo algunos problemas físicos, muchos lo descartaban para jugar ante Huachipato. Sin embargo, el propio lateral respondió la interrogante.

“Para estar el fin de semana, siempre voy a estar disponible para la U. Eso lo define el técnico, yo voy a entrenar toda la semana y él (Meneghini) es quien toma las decisiones”, explicó Morales en su presentación. De esta manera, le pasó la pelota al entrenador sobre sí jugará o no.

Morales no estuvo ni en la banca ante Audax y el siguiente partido de Universidad de Chile será ante Huachipato este domingo 8 de febrero a las 12:00 horas, en Talcahuano. Según cómo trabaje durante estos días, Paqui Meneghini tomará la decisión final sobre si manda a la cancha al Shelo.