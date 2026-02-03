Marcelo Morales volvió al país después de una temporada en Estados Unidos y ahora espera por su debut en U. de Chile, donde el objetivo es retomar su carrera de la mejor manera posible en este 2026.

Lamentablemente, el defensor fue blanco de críticas durante las últimas horas, porque un usuario de Twitter compartió un video del jugador en una disco, asumiendo que este se daba en medio de los trabajos de la U. “Poco serio” y “no lo banco más” fueron los reproches del hincha azul.

De hecho, Coke Hevia mencionó en Radio Pauta que el hecho le traería problemas al canterano. “Habrá un raspacacho seguro para él en el CDA“, mencionó a raíz del registro que comenzó a circular.

El mismo periodista se corrigió después. “Para los que han visto el video de Marcelo Morales carreteando el fin de semana, desde la U indican que fue para Año Nuevo. Me parece válida la aclaración, para evitar hate innecesario contra el jugador“, mencionó en Twitter.

Marcelo Morales espera por su debut en U. de Chile

La expulsión de Felipe Salomoni deja a U. de Chile con la obligación de usar a otro lateral izquierdo para el segundo partido de la temporada, pactado para este domingo 8 de febrero, donde los azules chocarán contra Huachipato. ¿Debutará, entonces, Marcelo Morales?

El futbolista sigue poniéndose a punto en las práctica del Romántico Viajero. Cabe recordar que no juega un partido oficial desde octubre del año pasado, cuando sumó 81′ en la derrota de New York Red Bulls en la MLS.