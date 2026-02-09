Colo Colo acepta nuevas condiciones: Aseguran que Cristián Zavala tiene todo listo en Coquimbo Unido

El mercado de fichajes se mueve y ahora es Coquimbo Unido el elenco que suma una nueva variante. El primer confirmado fue Rodrigo Holgado y ahora tiene prácticamente listo a Cristián Zavala para ponerse a las órdenes de Hernán Caputto.

Tras salir campeón de la Liga de Primera, regresó a Colo Colo por petición de Fernando Ortiz. Pero antes de volver al Estadio Monumental, Zavala dejó en claro que su corazón seguía en el puerto pirata. “Los dejo hoy, pero la vuelta está cerca”, advirtió en sus redes sociales. Incluso mantuvo su foto de perfil con la camiseta pirata.

Profecía que finalmente se cumplió. Es que no convenció al “Tano” y la pretemporada con los albos dejó en claro su postura. Para peor se sumó el “peor penal de la historia” frente a Peñarol y que terminó con una contusión en la rótula de la rodilla derecha.

Cristian Zavala a Coquimbo Unido

Por lo que desde ByN se decidió aceptar la oferta de Coquimbo y ahora Cristián Zavala volverá justamente al cuadro aurinegro para la campaña del 2026. Según indicó Radio ADN finalmente el acuerdo se firmará está semana. Lo que contempla un préstamo por una temporada y con opción de compra.

El tema es que además se enfatizó que se bajará la cláusula de salida del jugador. En primera instancia se indicó desde ByN que sería de más de dos millones de dólares. Pero para facilitar la partida de Zavala se reducirá. A su vez existe la opción de aumentar un año el contrato con el Cacique.

Zavala tiene todo listo para volver a jugar en Coquimbo

Con esto, Coquimbo tiene prácticamente de vuelta a su puntero derecho. Inclusive podría comprarlo a mitad de año. El único pero es que Zavala está en proceso de recuperación por la lesión que sufrió ante Peñarol en la pretemporada con Colo Colo.

Por lo que recién en marzo podría volver a jugar por los aurinegros. Por lo que tendrá tiempo suficiente para recuperarse para la fase de grupos de Copa Libertadores que comienza en abril.