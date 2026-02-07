Tras triunfo ante Palestino: Hernán Caputto adelanta los próximos dos refuerzos de Coquimbo Unido

Coquimbo Unido confirmó su cartel de candidato al Bicampeonato y este sábado superó a Palestino con autoridad. Pese a tener un hombre menos, el cuadro pirata doblegó a los árabes y sumó tres puntos claves en la Liga de Primera.

Con goles de Guido Vadalá, Luis Riveros y Manuel Fernández, el campeón del fútbol chileno dejó atrás la caída ante la “U” de Conce en el inicio de torneo. Por lo que renueva los ánimos en busca del título.

“Me gusta la presión más arriba. Tratar de generar dificultades en la salida de los centrales. Más allá de ajustar cosas, se mantiene la mística. La mantiene la ciudad y el equipo. El resultado fue muy justo. El equipo es muy competitivo. Con un jugador menos les tapamos más los espacios y creo que pudimos hasta hacer un gol más”, enfatizó Hernán Caputto tras el pitazo final.

Por lo que ni la abrupta salida de Matías Fracchia pudo empañar una jornada clave para Coquimbo. A tal punto que el propio Caputto volvió a deslizar los dos nombres que están al caer y que se sumarán en las próximas horas.

Coquimbo espera por Zavala y Holgado

La felicidad fue doble para Coquimbo Unido ya que además del triunfo, están al caer dos nuevos refuerzos para el 2026. Esto tiene relación con las llegadas de Cristian Zavala y Rodrigo Holgado.

Los dos jugadores han estado en negociaciones en las últimas horas. Pero Hernán Caputto abordó el tema y fue enfático al mencionar que estarán antes del cierre del libro de pases del 19 de febrero. Por lo que entregó tranquilidad a los hinchas y recalcó que llegarán de la mejor forma.

“Estoy muy contento con el plantel. Los dirigentes me comunicaron los jugadores que renovaron y los que podían llegar. También los jugadores de casa, como Cristian y Rodrigo, son jugadores que me gustan y conozco. Nos van a hacer muy bien. Todavía faltan por definirse, pero es conocido que ellos quieren venir. Es probable que en poco tiempo se resuelva eso”, cerró Caputto.

