Por fin Colo Colo pudo celebrar. El Cacique consiguió su anhelado triunfo ante Everton de Viña del Mar, en un partido en el que tomaron protagonismo los juveniles.

El principal protagonista fue Yastin Cuevas. El juvenil albo fue la solución al problema de gol que había presentado el Cacique y terminó celebrando y entusiasmando a hinchas que se ilusionan con su nombre.

Es que no siempre un jugador que viene de la cantera tiene tan buen comienzo en el cuadro popular. El último que entusiasmó de esta manera fue Damián Pizarro y su carrera parece trunca aún, sin posibilidades de sumar minutos, aún, con Racing de Avellaneda.

Le bajan los humos a los juveniles

No fue el único jugador juvenil que ilusiona en el cuadro dirigido por Fernando Ortiz. La solución parece tener corta edad en Colo Colo y el otro que ha resultado una medicina para el equipo albo es Leandro Hernández.

Pese a todo ello, uno de los grandes crack del equipo les bajó un poco los humos a sus propios compañeros. Se trata de Claudio Aquino, quien aseguró que aún le queda mucho por demostrar a la patrulla juvenil alba.

Hablando del gol de Yastin Cuevas, el volante señaló: “No se trata de Yastin, ni del Chino (Leandro Hernández), ni de Pancho (Francisco Marchant). Somos todos. nadie gana un partido solo“.

“Pero nada, estoy contento por ellos también, porque nos pueden dar una mano. Nosotros, como grandes, tenemos que tratar de ayudarlos, de aconsejarlos, de que entiendan que todavía no han conseguido nada. Son chicos que saben escuchar, que te prestan atención, así que trataremos de ayudar desde el lugar que nos toque“, agregó, tras el partido ante Everton, Aquino. Les puso tarea a sus compañeros.

