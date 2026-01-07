La pretemporada de Colo Colo se puso muy cuesta arriba para Fernando Ortiz luego de lo ocurrido este martes. El Cacique se despidió de Salomón Rodríguez y parecía ir ordenando su delantera, pero Marcos Bolados dio un golpe letal.

El atacante sufrió una grave lesión y quedará al margen de los trabajos casi por todo el año. Una situación que obliga al Eterno Campeón a pensar en variantes, las que vendrán desde su cantera.

Con Lucas Cepeda a la espera de ofertas para partir, Javier Correa se quedaría como el único referente. Y si bien buscan a otro 9 que le meta presión, lo cierto es que para los primeros partidos de 2026 deberá apelar a los formados en casa para no sufrir mientras esperan que lleguen incorporaciones.

Colo Colo apela a su cantera para no comenzar el 2026 con problemas

La salida de Salomón Rodríguez y la lesión de Marcos Bolados deja muy resentido al ataque de Colo Colo. El Cacique pierde a dos hombres y podría sumar uno más si se va Lucas Cepeda, por lo que Fernando Ortiz ya le busca nuevos socios a Javier Correa.

Los canteranos de Colo Colo esperan una oportunidad ante las bajas que habrá en delantera en la pretemporada. Foto: Colo Colo.

El primer nombre que salta a la pelea por un puesto es Leandro Hernández. El Chino fue uno de los que tomó protagonismo con el arribo del Tano y buscará ser una solución que el equipo no sienta tanto las bajas que hay, ya contando con el visto bueno del DT.

Pero detrás la fila aumenta y lo hace con Francisco Marchant a la cabeza. La joyita de Colo Colo dejó atrás la lesión que lo marginó del cierre de la temporada 2025 y entrena para ser estelar, con la idea de ahora sí adueñarse del puesto.

El otro que está peleando para ganar un lugar entre los delanteros de Colo Colo es Yastin Cuevas. Ascendido al primer equipo en el 2026, a sus 17 años asoma como la carta del futuro y espera tener minutos en la gira por Uruguay.

A él se suma Cristián Zavala, uno que todavía no tiene claridad de si será parte del plantel o no. Su regreso luego de ser campeón con Coquimbo Unido es el impulso que buscaba para convencer a Fernando Ortiz, quien tendrá la última palabra sobre si lo retendrá o no.

Finalmente está uno de los jugadores que podría llegar como refuerzo esta tarde tras la reunión de directorio: Damián Pizarro. Pese a que el Tano no lo pidió, la dirigencia ha avanzado para que vuelva y así pueda relanzar su carrera, lo que sin duda sería un alivio después de años amargos en Europa.

Por ahora, Colo Colo entrena buscando variantes en ataque ante lo ocurrido con Salomón Rodríguez y Marcos Bolados. El Cacique no pierde tiempo y ruega que sus canteranos le den soluciones para no comenzar con problemas el 2026.

¿Cuándo juega Colo Colo?

A la espera de la reunión de directorio de esta tarde, Colo Colo alista lo que será su primer partido del 2026. El próximo jueves 15 de enero a partir de las 21:00 horas el Cacique choca con Olimpia en la Serie Río de La Plata.

