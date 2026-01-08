Durante el mercado de fichajes del fútbol chileno, muchos nombres empiezan a circular en diversos clubes. Uno de ellos es el de Daniel Castro, quien pertenece a Deportes Limache, pero tras un gran 2025 es sondeado en Colo Colo.

Si bien es cierto que Popin hoy pertenece al club ‘tomatero’, se han mencionado ofertas del Cacique para quedarse con el jugador. Más aún con la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda de Marcos Bolados.

Como buen profesional, es una alternativa que atrae a Daniel Castro. Eso a pesar de ser hincha de la Universidad de Chile, como se puede ver en antiguos posteos de sus redes sociales.

Popín Castro hincha de Universidad de Chile

Posteos de hace más de una década dan cuenta de que Castro es hincha de Universidad de Chile, celebrando logros obtenidos por el equipo azul.

Uno de ellos fue el torneo del 2014, en el que le ganaron en la última fecha el certamen a Colo Colo, cuando vencieron a La Calera en el Nacional.

El posteo de Castro el 2014

También disfrutó escribiendo otras cosas alentando siempre a Universidad de Chile.

“Vamos la ‘U’ que se puede”, “Bien la U”, “Fútbol del weno”, son algunos de los comentarios que revelan el fanatismo del Popín por la escuadra azul.

Como parte del floclore, también hizo algunos atacando a Colo Colo y Universidad Católica, los rivales de los azules.

Incluso hay una foto en la que aparece con una toalla de Universidad de Chile en un camarín, lo que demuestra que es el club de sus amores.

Popín Castro y una imagen que lo muestra como hincha de la U

¿Cómo van las negociaciones de ‘Popín’ con Colo Colo?

Pese a su fanatismo por la Universidad de Chile, Daniel Castro es profesional y su carrera podría dar un gran salto ahora. Colo Colo es el equipo con el que más lo vinculan y según Rodrigo Hernández en ADN Radio “Daniel Castro quiere puro estar en Colo Colo”.

Aunque durante la tarde de ayer en el complejo del Sifup en Pirque, Aníbal Mosa aseguró que tras la lesión de Marcos Bolados, el reemplazante será Cristián Zavala, que hoy está a disposición del plantel. Sumado a que solo esperan reforzar la zona defensiva ante una eventual salida de Alan Saldivia, así como también, cerrar el delantero centro que reemplazará a Salomón Rodríguez.

Así que si bien es cierto que no se puede descartar completamente la llegada de Popin, todo parece indicar que el plantel albo se cerrará con llegadas de un zaguero y un ‘9’. Más allá de eso, no existen hechos oficiales que aseguren al extremo.