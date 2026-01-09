Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

La promesa que realiza Leandro Fernández en su despedida de la U: “Sé que puedo…”

El delantero ya se fue de Chile y le dejó un sentido mensaje a los fanáticos del cuadro azul tras su partida.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Leandro Fernández se despide de los hinchas azules.
© ALEX DIAZ/PHOTOSPORTLeandro Fernández se despide de los hinchas azules.

Un golpe al corazón recibieron los hinchas de Universidad de Chile en el inicio de 2026, porque el cuadro laico decidió la salida de Leandro Fernández, uno de los mejores jugadores de las tres últimas temporadas.

El argentino partió de la U por decisión del entrenador Francisco Meneghini, quien prescindió de los servicios del ambidiestro delantero, pese a que tenía contrato vigente hasta diciembre.

Lea aceptó la decisión de Paqui y se fue del cuadro azul, de hecho, encontró equipo inmediatamente y es el flamante fichaje de Argentinos Juniors, equipo que jugará la Copa Libertadores de América.

El último bombazo sobre el futuro de Gustavo Álvarez en Perú: “No está…”

ver también

El último bombazo sobre el futuro de Gustavo Álvarez en Perú: “No está…”

Leandro Fernández deja la puerta abierta tras su salida de la U

Leandro Fernández ya dejó Chile y viajó a Argentina, para sumarse a la pretemporada del Bicho Colorado, donde será compañero del ex arquero de Colo Colo Brayan Cortés.

El argentino apareció este viernes en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez y habló con la prensa presente, donde dejó abierta la puerta para un regreso a la U.

No se rompe la relación. El entrenador no quería contar conmigo y me tuvieron que buscar una salida. Por suerte se consiguió rápido, así que tranquilo. Tengo que llegar, hacerme la revisión y que esté todo bien para poder firmar”, dijo el Lea.

Publicidad
Leandro Fernández se fue de la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Leandro Fernández se fue de la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Sé que puedo volver en cualquier momento, la intención siempre va a estar. Fueron tres años hermosos donde fui de menos a más. No terminé tan bien, pero creo que relativamente tengo números buenos en la U, agregó.

Por último, Fernández declaró que “el entrenador llega con que no le gusta que enganchen y yo lo hago. Es así esta profesión, pero está en todo su derecho la decisión que tomó y ojalá que tengan un gran 2026 porque tengo mucha gente que quiero mucho”.

Publicidad
¿El reemplazo de Leandro Fernández? La postura de U. de Chile ante la salida del delantero

ver también

¿El reemplazo de Leandro Fernández? La postura de U. de Chile ante la salida del delantero

Lee también
¿Traen un refuerzo por Leandro Fernández? La postura de U. de Chile
U de Chile

¿Traen un refuerzo por Leandro Fernández? La postura de U. de Chile

Remecen a la U: "Meneghini le tuvo miedo a Leandro Fernández"
U de Chile

Remecen a la U: "Meneghini le tuvo miedo a Leandro Fernández"

La emotiva despedida de Isabel Berríos a Leandro Fernández en la U
U de Chile

La emotiva despedida de Isabel Berríos a Leandro Fernández en la U

El detalle que separa a Colo Colo de su nuevo refuerzo
Colo Colo

El detalle que separa a Colo Colo de su nuevo refuerzo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo