Un golpe al corazón recibieron los hinchas de Universidad de Chile en el inicio de 2026, porque el cuadro laico decidió la salida de Leandro Fernández, uno de los mejores jugadores de las tres últimas temporadas.

El argentino partió de la U por decisión del entrenador Francisco Meneghini, quien prescindió de los servicios del ambidiestro delantero, pese a que tenía contrato vigente hasta diciembre.

Lea aceptó la decisión de Paqui y se fue del cuadro azul, de hecho, encontró equipo inmediatamente y es el flamante fichaje de Argentinos Juniors, equipo que jugará la Copa Libertadores de América.

Leandro Fernández deja la puerta abierta tras su salida de la U

Leandro Fernández ya dejó Chile y viajó a Argentina, para sumarse a la pretemporada del Bicho Colorado, donde será compañero del ex arquero de Colo Colo Brayan Cortés.

El argentino apareció este viernes en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez y habló con la prensa presente, donde dejó abierta la puerta para un regreso a la U.

“No se rompe la relación. El entrenador no quería contar conmigo y me tuvieron que buscar una salida. Por suerte se consiguió rápido, así que tranquilo. Tengo que llegar, hacerme la revisión y que esté todo bien para poder firmar”, dijo el Lea.

Leandro Fernández se fue de la U. Foto: Andres Pina/Photosport

“Sé que puedo volver en cualquier momento, la intención siempre va a estar. Fueron tres años hermosos donde fui de menos a más. No terminé tan bien, pero creo que relativamente tengo números buenos en la U, agregó.

Por último, Fernández declaró que “el entrenador llega con que no le gusta que enganchen y yo lo hago. Es así esta profesión, pero está en todo su derecho la decisión que tomó y ojalá que tengan un gran 2026 porque tengo mucha gente que quiero mucho”.

