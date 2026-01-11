Este domingo el equipo de Chile se enfrenta a Colombia por la tercera y última fecha de la Kings World Cup Nations 2026, en búsqueda del boleto a la siguiente fase, con el cuadro chileno liderando la tabla en el primer lugar por sobre Marruecos, los propios colombianos y Países Bajos.

Cabe recordar que Chile viene de derrotar a Marruecos por 6-1 y triunfar contra Países Bajos en el debut con empate 3-3 y un 3-1 en los penales shootout.

El duelo entre Chile y Colombia está programado para este domingo 11 de enero, desde las 17:00 horas. Recordar que el cuadro nacional está entrenado por Felipe Barrientos, con Arturo Vidal y Shelao como capitanes.

Minuto a minuto: Chile vs. Colombia por la Kings League: