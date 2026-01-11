Es tendencia:
Kings World Cup Nations 2026

Minuto a minuto: Chile y Colombia por el paso a la siguiente ronda de la Kings World Cup Nations 2026

Chile enfrenta a Colombia por la tercera y última fecha del Grupo A de la Kings World Cup Nations 2026. Los nacionales van por el paso a los cuartos de final.

Por Diego Jeria

Chile busca los cuartos de final de la ings World Cup Nations 2026 ante Colombia.
© ArchivoChile busca los cuartos de final de la ings World Cup Nations 2026 ante Colombia.

Este domingo el equipo de Chile se enfrenta a Colombia por la tercera y última fecha de la Kings World Cup Nations 2026, en búsqueda del boleto a la siguiente fase, con el cuadro chileno liderando la tabla en el primer lugar por sobre Marruecos, los propios colombianos y Países Bajos.

Chile vs. Colombia: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el Mundial de la Kings League

Cabe recordar que Chile viene de derrotar a Marruecos por 6-1 y triunfar contra Países Bajos en el debut con empate 3-3 y un 3-1 en los penales shootout.

El duelo entre Chile y Colombia está programado para este domingo 11 de enero, desde las 17:00 horas. Recordar que el cuadro nacional está entrenado por Felipe Barrientos, con Arturo Vidal y Shelao como capitanes.

Termina la fase de grupos: ¿Qué pasa si Chile gana, empata o pierde vs. Colombia por la Kings League?

Minuto a minuto: Chile vs. Colombia por la Kings League:

Penales shootout

-Gol para Colombia: 1-0

-Nacho Herreraa: gol de Chile (1-1)

-Falla Colombia: 1-1

-Matías Donoso: gol de Chile (1-2)

Gol de Chile: 5-5

Gol de Chile: Juan Araya pone el empate en el epílogo. Se vienen los penales shootout.

Carta secreta para Chile: penal shootout

Mathías Vidangossy ve la contención del arquero colombiano. Sigue 5-4 perdiendo Chile.

Penal del presidente para Colombia: 5-4

Gigante Matías Herrera. achica y desvía el penal shootout de Colombia. El marcador sigue 5-4 para los cafetaleros.

Gol de Chile: 5-4

Gol de Juan Araya para Chile. Sigue vivo el equipo nacional.

Se vino abajo Chile

Segundos desastrosos para Chile: Colombia lo da vuelta y se pone arriba 5-3.

Ya se juega el Segundo Tiempo

Comenzó la segunda etapa, y hay amarilla para Nacho Herrera en Chile. Los nacionales están 4 contra dos en la cancha.

Fin del primer tiempo

Chile se va al descanso con triunfo parcial de 3-2.

X2 para Chile

Chile mete tarjeta de gol x2.

Vuelve Vidangossy

Chile completo ora vez: el marcador se mantiene 3-2 para los nacionales.

Amarilla en Chile

Mathías Vidangossy deja la cancha por dos minutos. Chile con uno menos por ahora y juega con seis.

Se acaba tarjeta colombiana

Expiró la tarjeta x2 al gol de Colombia. El juego vuelve a modo normal.

Chile completo

Matías Donoso cumple la sanción por amarilla y vuelve a la cancha.

Chile pierde penal

El arquero colombiano le ataja el penal del presidente al Coloro. Sigue el 3-2.

Colombia mete tarjeta

Por los próximos cuatro minutos, los goles colombianos valen por 2.

Gol de Colombia: 3-2

Cuidado: se descuida y duerme Chile. Colombia marca y se acerca. Y Chile tiene uno menos por unos minutos por la salida por tarjeta amarilla a Matías Donoso.

Gol de Colombia: 3-1

Descuenta Colombia: 3-1. Ya hay cuatro jugadores de campo en la cancha.

Herrera crack: gol de Chile y 3-0

El arquero Matías Herrera se barre para recuperar el balón y termina en gol. Gana Chile por 3-0.

Gol de Chile: 2-0

Chile pone el 2-o. Otra vez el arquero Matías Herrera. Achica bien a Colombia y su saque se va directo al gol.

¡Comenzó! Gol de Chile: 1-0

Inicio el partido en modalidad 1 vs. 1 más arquero...

Gol de Chile, gol del arquero Matías Herrera. Cuando los dos colombianos estaban arriba, rechaza hasta la portería.

Actualización tabla

Así quedó la tabla del Grupo A a espera del Chile vs. Colombia, tras la victoria de Países Bajos.

Impactante

Países Bajos pone el 5-5 sobre el final y cuando Marruecos había sacado el arquero para ir a buscar arriba, los europeos sacaron un rechazo desde el fondo que terminó en gol.

Ganó 6-5 Países Bajos y pelea la clasificación. Se viene Chile contra Colombia.

Resultado previo

Aún en desarrollo, Marruecos está derrotando por 5-4 a Países Bajos y le mete presión a Chile.

La delegación chilena

Repasamos los nombres de Chile en la Kings League World Cup:

Equipo

Mathias Vidangossy
Piero Gárate
Rodrigo Martínez
Fernando Saavedra
Carlos González
Ángel Valenzuela
Matías Rojas
Matías Donoso
Matías Herrera
Ezequiel Luna
Christian Vilches
Ignacio Herrera
Juan Araya

Coach: Ignacio González
Capitanes: Arturo Vidal y Shelao

Así está la tabla al inicio de la joranda

Chile puntero y dependiendo de sí mismo:

Comenzamos la previa

Buenas tardes redgoleras y redgoleros: nos ponemos en modo Kings League para el Chile contra Colombia por la Kings World Cup Nations 2026. Acompáñanos en la previa y durante el partido con el resultado y comentarios minuto a minuto.

