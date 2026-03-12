La Finalissima entre Argentina y España, respectivos campeones de América y Europa, no tiene sede definida para el 27 de marzo tras la baja de Qatar, debido a los problemas en Medio Oriente.

Por lo mismo es que ambos equipos ahora quieren sacar ventaja. El primero en pegar fue el cuadro hispano, que señaló la opción de que se juegue en el Santiago Bernabéu el encuentro.

Algo que molestó entre los trasandinos, entendiendo que serían evidentemente visitas en la cancha del Real Madrid. Por eso el presidente de AFA, Claudio Tapia, sacó una carta bajo la manga.

“Nos vamos a poner a trabajar, porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, señaló el popular Chiqui sobre su deseo de llevar el partido a Buenos Aires.

Messi estará en la Finalissima

El Monumental es más grande que el Bernabéu

El estadio de River Plate puede albergar incluso más gente que el de Madrid: tras la remodelación, tiene una capacidad para 85 mil espectadores en el barrio de Núñez. El Bernabéu contempla “solamente” 83 mil hinchas.

Habrá que ver lo que sucede finalmente entre ambas federaciones, considerando que el tiempo apremia ya que faltan poco más de dos semanas para ese encuentro.

Hay algo que pesa harto: la opinión de los futbolistas. Claramente es más cómodo para los jugadores más importantes no moverse de Europa, considerando que el traslado a Sudamérica implica un viaje de alrededor de 15 horas.