U. de Chile

Los dos técnicos argentinos de renombre que mira la U para reemplazar a Francisco Meneghini

El Romántico Viajero se olvida de Paqui y busca a su sucesor, con dos nombres que no estaban entre las opciones hasta ahora. Ambos buscan club.

Por Jp Viluñir Silva

La U busca técnico y puso sus ojos en dos sorpresas.
© Gemini IALa U busca técnico y puso sus ojos en dos sorpresas.

La U de Chile no pierde tiempo y, luego de concretar la salida de Francisco Meneghini, comienza a buscar a su reemplazante. La danza de técnicos comienza en el Centro Deportivo Azul y en las últimas horas se sumaron dos inesperados nombres.

Después de hacer oficial la salida de Paqui este miércoles, el elenco estudiantil se volcó de lleno a encontrar a su nuevo entrenador. Carpetas llegaron y varias, pero hubo dos a las que la dirigencia le puso especial atención.

Y es que después de haber descartado a Renato Paiva el año pasado por su precio, en el Bulla parecen estar dispuestos a romper el chanchito. Esto, para traer a uno de los dos argentinos que despertaron interés.

Los dos técnicos argentinos a los que la U mira en silencio

La U sorprende a sus hinchas con dos inesperados candidatos para reemplazar a Francisco Meneghini. Se trata de Hernán Crespo y Martín Palermo, dos argentinos que han dado que hablar en el extranjero.

Hernán Crespo y Martín Palermo aparecieron como opciones en la U. Foto: Getty Images.

Fue el periodista Felipe Labbé quien en Sportscenter de ESPN soltó el bombazo. “Otros dos que han estado sonando y se han revisado un poco. Los han estado mirando con un ojo”, comenzó explicando.

El primero de ellos es “Hernán Crespo, que recientemente fue despedido de Sao Paulo y recibe un sueldo bastante importante“. El trasandino fue despedido a pesar de tener líder a su equipo y define lo que pasará con su carrera de aquí en adelante.

El otro es Martín Palermo, que también cumple con esas características. Estuvo en nuestro fútbol, no tuvo un buen rendimiento, pero tiene pergaminos internacionales”, añadió el reportero azul.

Eso sí, Felipe Labbé enfatizó en que “son carpetas que han mirado. No quiere decir que vayan a llegar, sino que estuvieron mirando los dos nombres porque hoy, con este poco margen de acción, tienen que ir a buscar un técnico sin club“.

En esa misma línea y para cerrar, el reportero avisó que quienes estuvieron en la mira hasta hace poco tiempo, hoy son casi imposibles. “La mayoría de los que estaban en carpeta en enero hoy tienen club“.

La U sorprende con Hernán Crespo y Martín Palermo como candidatos a reemplazar a Francisco Meneghini. El Romántico Viajero apuesta en grande pensando en continuidad para el año de su centenario en 2027 y piensa en dos argentinos que, en su estilo, han dado que hablar.

Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

En resumen, la U mira a…

  • Hernán Crespo y Martín Palermo en el radar: Tras la salida de “Paqui” Meneghini, la dirigencia de la U analiza las carpetas de estos dos históricos exdelanteros argentinos. Crespo viene de ser despedido del São Paulo pese a tenerlo como líder, mientras que Palermo, con pasado en el fútbol chileno, cuenta con el respaldo de sus recientes campañas internacionales.
  • Disposición a una mayor inversión: A diferencia de procesos anteriores donde se descartaron nombres por su alto costo (como Renato Paiva), Azul Azul parece estar dispuesto a “romper el chanchito”. El objetivo es contratar a un técnico de renombre que brinde estabilidad de cara al centenario del club en 2027.
  • Margen de acción reducido: El club se ve obligado a buscar entrenadores que se encuentren actualmente sin club, ya que la mayoría de los candidatos que manejaban en enero ya tienen equipo. Tanto Crespo como Palermo cumplen con este requisito, lo que facilita una eventual negociación inmediata.
