Un tenso momento está pasando el exfutbolista Mauricio Pinilla, quien tras sufrir el remate de sus bienes por deudas que superan los 1.600 millones de pesos, ahora se suma una posible crisis matrimonial con Gissella Gallardo, donde Daniela Aránguiz lanzó inesperada declaración.

En el estelar de farándula Primer Plano, Cecilia Gutiérrez comentó: “Efectivamente, nuevamente hay un desgaste en la relación que tiene que ver no solo con lo económico, sino que también con el tema de los carretes, de los excesos, de la presión también de un remate a portas”.

¿Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo están separados?

En el programa Sígueme, Daniela Aránguiz se refirió a los rumores de quiebre de la pareja. “Perdón, pero yo creo que Mauricio Pinilla vive en una cárcel en la que él no quiere estar y lo obligan”.

Agregando que a pesar del cariño que le tiene a la panelista de “Hay que decirlo”, cree que es una relación que ya está terminada. “Yo a Gissella la adoro con todo mi corazón y me da mucha pena lo que está viviendo, pero siento que al final ella ata a una persona que quizás no quiere estar ahí y no sabe cómo escapar”.

En la misma línea se refiere a las últimas polémicas del exjugador. “Quizás se ha metido en miles de cosas porque no sabe cómo salir de ahí. Ha tenido relaciones, se ha metido en tonteras”.

Tras esto, lanzó tajante análisis. “Ella es tan bonita y joven y tiene una vida por delante. De repente uno le echa la culpa a los hijos siendo mujer: ‘Ah, yo no me separo por los niños’. Mentira, uno no se separa porque siente que se va a morir sin ese hombre. Después, cuando te separas, te das cuenta de que los hijos son los más felices”.