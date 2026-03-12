La Liga de Primera vive un momento particular. Con seis fechas jugadas, Colo Colo se posicionó como el líder absoluto del torneo, mientras que equipos como la Universidad de Chile y Palestino, protagonistas en el torneo pasado, siguen sin despegar.

El Cacique ha tenido su mejor inicio de torneo de los últimos años. Desde 2019 que el cuadro popular no se encaramaba en las seis primeras fechas, con doce puntos.

Pese a esa optimista cifra, Colo Colo no se tiene que confiar. Sobre todo, considerando que su desempeño como líder está muy lejano a lo que suele ocurrir a estas alturas del torneo.

Peor de todos los tiempos

Simplemente, Colo Colo es el peor líder de todos los tiempos. Con doce puntos, el Cacique se transformó en el peor primer lugar de la historia del campeonato chileno, desde que las victorias valen tres unidades, es decir desde 1995.

Así lo dejó claro el periodista y estadístico, Luis Reyes, en su cuenta X. De esta manera, Colo Colo se transformó en el peor líder histórico de torneos largos, tras seis fechas jugadas, igualando el registro de Audax Italiano en 2021 (aunque, los itálicos tenían una diferencia de +3 goles, mientras el Cacique tiene +2).

En las antípodas se encuentra la Universidad Católica de 2018. El cuadro cruzado sumó, entonces, puntaje perfecto, con 18 unidades en las primeras seis fechas. Esto les permitió ganar aquel campeonato.

Colo Colo fue muy superior a Audax en La Florida y quedó líder | Photosport

Por último, vale destacar que de 16 veces que se ha jugado este torneo con victorias que valen tres puntos, sólo en seis ocasiones el que ha partido como líder con la sexta fecha jugada, ha sido campeón.

En resumen…

Colo Colo lidera la Liga de Primera con doce puntos tras jugarse seis fechas del torneo.

El Cacique igualó a Audax Italiano (2021) como el peor líder histórico en torneos largos.

La Universidad Católica (2018) ostenta el récord de puntaje perfecto con 18 unidades en seis fechas.

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?