Colo Colo es puntero del torneo nacional. Tras el triunfo ante Audax Italiano, el cuadro dirigido por Fernando Ortiz se posicionó como exclusivo líder de la Liga de Primera 2026, superando los tormentosos comienzos de otros años.

Estadística que da para esperanzarse, pero que tiene que ser ratificada con buen fútbol. En eso está Colo Colo, afinando los puestos, la estrategia y la táctica. Mientras, la dupla de centrales viene siendo un tema fundamental.

Pese a que el Cacique contrató a Javier Méndez, venido desde Peñarol, Ortiz sigue sin considerarlo, poniendo en su lugar a Jonathan Villagra. El defensa central de 24 años se mantiene como fijo en el esquema albo y no hay nada que indique su movilidad.

Ayuda de uno que sabe

En la función defensiva, Jonathan Villagra ha estado sumamente ayudado por uno que realmente sabe. Hablamos de Arturo Vidal, mítico volante que ha comenzado a realizar labores más defensivas con Fernando Ortiz en la banca.

Para Villagra, el King ha significado mucho en su estadía en Colo Colo. “Jugar con Arturo, que siempre lo vi por la tele, es impecable. Te da seguridad, es un líder positivo“, empezó señalando el defensa central.

“Sentir que Arturo Vidal está al lado te hace sentir seguro. Con Joaquín (Sosa) me pasa igual. Y con el que toque, sea quien sea, tenemos que rendir al mil. Estamos en Colo Colo y se nos exige ganar todos los partidos bien”, agregó el formado en Unión Española.

