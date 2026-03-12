En Colo Colo están muy atentos a lo que pueda pasar con una de figuras de cara al duelo con Huachipato. El Cacique recibe a los Acereros tratando de mantener el liderato de la tabla de posiciones, pero con la duda de si podrá contar con uno de sus titulares.

Después del triunfo frente a Audax Italiano, el Eterno Campeón lamentó las molestias que complicaron a Diego Ulloa. El lateral, que ha sido la gran sorpresa alba esta temporada, no pudo continuar en la cancha por un dolor en su tobillo derecho que encendió alarmas.

Este miércoles en la vuelta a las prácticas se le hizo las evaluaciones correspondientes al jugador, pero el escenario no es muy claro. Es por ello que este jueves desde el camarín del Cacique sacaron la voz para explicar si es que llega o no.

Diego Ulloa está entre algodones en Colo Colo

Por ahora, en Colo Colo prenden velas para poder contar con Diego Ulloa. El lateral sigue sin poder superar los problemas físicos y se transforma en la gran duda del Cacique para recibir a Huachipato.

Diego Ulloa sigue en duda en Colo Colo luego de su lesión contra Audax. Foto: Photosport.

Este jueves en conferencia de prensa, Jonathan Villagra se refirió a la campaña que está haciendo el canterano. “Lo está haciendo impecable, se le ha visto muy bien, es un gran jugador”.

Pero fue tras ello que el defensor de Colo Colo reveló que ni ellos saben si es que Diego Ulloa podrá decir presente contra Huachipato. “Puede que (juegue), está ahí, no sabemos si llega o no“.

Eso sí, Jonathan Villagra remarcó que “está trabajando, se ha incorporado bien“. No obstante, dependerá de su evolución para saber si es que puede ser opción para defender el liderato.

Erick Wiemberg y Cristian Riquelme son los que se pelean el puesto si es que queda al margen, nombres a los que respaldan desde el camarín. “Si le toca o no, habrá otro que lo puede hacer de la misma forma que él“, sentenció el zaguero albo.

Diego Ulloa por ahora sigue tratando de recuperarse para poder ayudar a Colo Colo en el duelo con Huachipato. El lateral ha sido clave para proteger el fondo albo y Fernando Ortiz ruega para poder contar con él.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

A la espera de lo que pase con Diego Ulloa, Colo Colo entrena para recibir a Huachipato por la Liga de Primera. El Cacique hará de local frente a los Acereros este lunes 16 de marzo desde las 20:30 horas.

En resumen, Diego Ulloa y Colo Colo…

