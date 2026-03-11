Colo Colo da vuelta la página de lo que fue el triunfo ante Audax Italiano para enfocarse en lo que será su próximo desafío en la Liga de Primera 2026. El Cacique se verá las caras frente a Huachipato en un duelo para el que tenía dos importantes dudas: Claudio Aquino y Diego Ulloa.

Dos de los titulares para Fernando Ortiz se han visto afectados por lesiones que meten miedo ahora que están en la cima. En el Superclásico contra la U, el argentino se retiró de la cancha tras sentir un fuerte pinchazo en su pierna izquierda, lo que lo dejó al margen frente a los Itálicos.

En el caso del lateral las cosas eran aún más alarmantes. Frente a Audax Italiano, debió abandonar el campo de juego tras sentir molestias desde el inicio del segundo tiempo en su tobillo derecho. Y este miércoles hubo novedades sobre ambos.

¿Y Diego Ulloa? Claudio Aquino listo para volver en Colo Colo

En Colo Colo celebran en su regreso a los entrenamientos. Este miércoles y luego de dos días de descanso, el Cacique volvió a las prácticas para aclarar el panorama de los dos grandes dolores de cabeza que tiene para enfrentar a Huachipato.

Además de Claudio Aquino, Diego Ulloa es otro de los que está entre algodones en Colo Colo. Foto: Photosport.

Según revelaron en Los Tenores de Radio ADN, Claudio Aquino dio la buena noticia en esta jornada. El argentino entrenó con normalidad y superó las molestias que lo dejaron sin poder jugar frente a Audax Italiano. Una noticia que festeja Fernando Ortiz, ya que le suma competencia al puesto.

Publicidad

Publicidad

Lautaro Pastrán debió cubrir su ausencia contra los Tanos y fue clave asistiendo para el gol de Maximiliano Romero que le dio el liderato a Colo Colo. El DT tendrá que definir si es que mantiene las cosas como están o si le devuelve su lugar al cuestionado mediocampista.

ver también “La…”: el apodo con el que Colo Colo bautiza a su nuevo patrón en defensa

Diego Ulloa es quien, por ahora, genera mayor preocupación en el Cacique. El lateral podría llegar al choque con Huachipato, pero todo dependerá de cómo vaya evolucionando esta semana.

En caso de que no pueda estar listo a tiempo, todo indica que será Erick Wiemberg quien tome su lugar. El otro en la pelea es Cristian Riquelme, que hizo noticia en los últimos días por un escándalo vecinal que le costó un tirón de orejas.

Publicidad

Publicidad

De esta forma, Colo Colo respira un poco más tranquilo con los casos de Claudio Aquino y Diego Ulloa. El mediocampista está listo para volver, mientras el lateral tendrá que seguir trabajando para estar en su mejor forma física.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Claudio Aquino y Diego Ulloa trabajan para poder llegar al próximo partido de Colo Colo. El Cacique vuelve a la cancha en la Liga de Primera este lunes 16 de marzo cuando reciban a Huachipato desde las 20:30 horas.

ver también “Muy mal”: el feroz tirón de orejas de Colo Colo a Cristian Riquelme tras escándalo vecinal

En resumen, Claudio Aquino y Colo Colo…

Regreso triunfal de Claudio Aquino: El volante argentino superó el “pinchazo” en su pierna izquierda que lo marginó del duelo anterior y entrenó con normalidad este miércoles. Su retorno plantea un dilema para Fernando Ortiz, quien deberá decidir si le devuelve la titularidad o mantiene a Lautaro Pastrán, de gran actuación ante Audax.

El volante argentino superó el “pinchazo” en su pierna izquierda que lo marginó del duelo anterior y este miércoles. Su retorno plantea un dilema para Fernando Ortiz, quien deberá decidir si le devuelve la titularidad o mantiene a Lautaro Pastrán, de gran actuación ante Audax. Incertidumbre con Diego Ulloa: El lateral izquierdo sigue siendo la principal preocupación médica del “Cacique”. Aunque no está descartado para el duelo contra Huachipato, su presencia dependerá de la evolución de su tobillo derecho durante los próximos entrenamientos de la semana.

El lateral izquierdo sigue siendo la principal preocupación médica del “Cacique”. Aunque no está descartado para el duelo contra Huachipato, su presencia dependerá de la evolución de su durante los próximos entrenamientos de la semana. Alternativas en la banda izquierda: Ante la posible baja de Ulloa, Erick Wiemberg asoma como la primera opción para sustituirlo. En la pelea también aparece Cristian Riquelme, quien busca dejar atrás sus polémicas extradeportivas para enfocarse en pelear un puesto en el once estelar.

Publicidad