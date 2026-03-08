Marcelo Barticciotto valoró el triunfo de Colo Colo frente a Audax Italiano, resultado necesario en el Cacique para dejar atrás la derrota contra Universidad de Chile en el Superclásico. Mejor aún, con los tres puntos los albos alcanzaron la punta de la tabla.

Si bien Barti quedó conforme con el rendimiento de todos, hubo dos que llevaron mención aparte: los laterales y canteranos, Jeyson Rojas y Diego Ulloa.

“Rojas y Ulloa subieron su nivel” dijo Barticciotto en Radio Cooperativa agregando que “además los tres volantes le dan solidez al medio, dan marca y juego… Alarcón, Méndez y Madrid. Me parece que otra vez ha encontrado el equipo Ortiz, hoy tenemos que darle la derecha al DT, porque acertó“.

Colo Colo tiene el margen para mejorar

Respecto al técnico, el ídolo colocolino complementó que “tiene mucho para mejorar, tiene margen para mejorar, cuando uno gana trabaja de forma más tranquila y con confianza. Este equipo fue sólido hoy y viene siendo solido, es un equipo que no le hacen muchos goles y eso lo tiene conforme al DT”.

Eso sí, el argentino-chileno no se nubla y advierte el punto débil de Colo Colo si pretende pelear el título de acá a fin de año.

“Colo Colo tiene poca variante. En el primer tiempo le dio más opciones la pasada de Rojas que Ulloa, no estaba tan solitario Pastrán y Romero, podían juntar gente, pero cuando nos suben los laterales volantes se le complica al equipo, porque no llega por afuera”, expone.

Barti sentencia que “su única variante es lo que tiene por el medio, que a veces los volantes no se sueltan, pero en el primer tiempo pudo juntar. Pero el equipo tiene que ir subiendo su nivel paulatinamente, no de un partido a otro va ser el Barcelona de Guardiola, pero con este tipo de partidos y la solidez defensiva que tiene, puede trabajar de mitad de cancha en adelante más tranquilo”.