Universidad de Chile vive momentos complejos a nivel deportivo. El cuadro laico no logra tomarle la mano al proceso de Francisco Meneghini y el hincha comienza a perder la paciencia. Pero, no es lo único que pasa en el CDA. En cerca de un mes se realizará la Junta Anual de Accionistas de Azul Azul, lo que puede traer la salida definitiva de Michael Clark de la presidencia.

Pese a insistir en que no saldría del cargo, tras los líos judiciales que lo tienen con prohibición de asumir cargos gerenciales en empresas, las cosas empezaron a mutar. Así, por lo menos, lo aseguró El Mercurio.

“El fuerte cuestionamiento que realizó el bloque opositor de Azul Azul, sumado a un asunto de imagen, terminan sentenciando la continuidad de Clark”, aseguró el medio nacional. Ya se barajan sus sucesores.

Otro nombre más

Hay un nombre que suena con fuerza para ser el sucesor de Michael Clark en Azul Azul. Así mismo lo dijo El Mercurio, que aseguró que José Ramón Correa, que llegó a la concesionaria en 2023, es aquel que corre con ventaja.

Pero, desde Bolavip Chile sumaron un nombre a la sucesión. Se trata, nada menos, que de Cecilia Pérez, vicepresidenta de la concesionaria que consideraría con buenos ojos tomar el puesto vacante.

Cabe recordar que Cecilia Pérez se incorporó en 2022 a Azul Azul y que cuenta con una larga militancia en el partido de derecha, Renovación Nacional. Ha sido concejala por La Florida, secretaria general de gobierno en los dos mandatos de Sebastián Piñera y ministra del Deporte, tras la remoción del cargo anterior debido a las masivas protestas de octubre 2019.

La Junta Anual de Accionistas se realizará en un mes para definir el cambio directivo.