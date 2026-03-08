Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Tras triunfo de Palestino ante Cobresal: así quedó la tabla de la Liga de Primera

El elenco de la "Nona" Muñoz superó por 4-2 al cuadro minero y ahora suma ocho puntos metiéndose en la parte alta de la tabla.

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Palestino logró contundente triunfo ante Cobresal
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTPalestino logró contundente triunfo ante Cobresal

Palestino sigue en racha y ahora sumó importante triunfo en la Liga de Primera. El cuadro árabe superó por 4-2 a Cobresal, lo que mantiene el buen presente tras eliminar a la U de Copa Sudamericana y además sale del fondo de la tabla.

El marcador lo abrió para los locales el juvenil Martín Araya. Tras recuperar el balón una mala salida de los mineros, los dirigidos por la “Nona” Muñoz llegaron hasta el arco de Jorge Pinos y el joven delantero la clavó al ángulo para poner el 1-0 en el 33’. 

Everton insistirá con DT extranjero pese al 100% de rendimiento de técnico interino

ver también

Everton insistirá con DT extranjero pese al 100% de rendimiento de técnico interino

Tras ello, los locales mantuvieron la ventaja y hasta tuvieron la chance de aumentar el marcador. Incluso el escenario se complicó para Cobresal que perdió a Benjamín Moreno por doble amarilla. Los reclamos de los mineros se incrementaron luego de la agresión de Dilan Zúñiga sobre Benjamín Ramírez y que desestimó Piero Maza. 

Con todo en contra Cobresal se hizo más fuerte en el complemento. Los dirigidos por Gustavo Huerta entraron con las pilas puestas y complicaron a Palestino. A tal punto que lograron la igualdad con certero cabezazo de Guillermo Pacheco en el 67’. 

Tweet placeholder

Pero Palestino logró reaccionar a tiempo. Dos minutos más tarde Vicente Espinoza entró solo al área de Cobresal y con contorsión en el aire logró el 2-1 desatando los festejos en el Estadio La Cisterna. 

Publicidad
Tweet placeholder

Luego el cuadro árabe no sacó el pie del acelerador y dominó el encuentro hasta lograr el tanto de tranquilidad. Lo que llegó en el 77’ con la anotación de Julián Fernández. Primero Gallegos intentó con remate cruzado y pegó en el palo, luego Da Silva en el área pero Pinos rechazó. Finalmente el volante trasandino recibió el rebote y puso el 3-1 definitivo. 

Tabla: Palestino estira positiva racha

Con este triunfo ahora Palestino logra ocho puntos en seis fechas disputadas por lo que se ubica en la décima posición. Mientras que Cobresal se queda con siete en la 12°. Sin embargo, esto cambiará luego de la sanción a Calera por lo que sumará tres puntos por escritorio y pasaría a ser cuarto junto a la UC con diez unidades. Aunque todavía resta la posible apelación de los cementeros. 

Publicidad

Tras disputar la fecha 6, ahora Palestino debe visitar a Universidad de Concepción el próximo domingo 15 de marzo y tras ello el 5 de abril a Universidad Católica. Por su parte el elenco dirigido por Gustavo Huerta recibe a Limache el 15/3 y luego debe visitar a Coquimbo Unido el 8 de abril. 

Lee también
Tras ultimátum de FIFA: Avisan de drástica medida de Mineiro con Román
Internacional

Tras ultimátum de FIFA: Avisan de drástica medida de Mineiro con Román

El duro golpe que recibe la U para su centenario tras la Sudamericana
U de Chile

El duro golpe que recibe la U para su centenario tras la Sudamericana

El Rambo Ramírez elige a su favorito: "Estamos en vista de un gran DT"
Chile

El Rambo Ramírez elige a su favorito: "Estamos en vista de un gran DT"

Penal fantasma desata furioso reclamo de Recoleta en la Primera B
Chile

Penal fantasma desata furioso reclamo de Recoleta en la Primera B

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo